10 главных сериалов апреля: "Рипли", "Шугар", "Фолаут" и "Симпатик"

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов апреля 2024 года.

Апрель 2024 года принесет зрителям у малых экранов немало интересных новинок. Среди них – остросюжетная криминальная драма "Рипли" с Эндрю Скоттом и Дакотой Фэннинг, детективная драма "Шугар" с Колином Фарреллом, постапокалиптический экшн "Фолаут" с Эллой Пернелл и Уолтоном Гоггинсом, шпионская черная комедия "Симпатик" с Робертом Дауни-младшим и вторая половина 12 сезона "Американской истории ужасов".

Обо всех 10 самых интересных сериалах апреля этого года читайте в обзоре УНИАН.

Американская история ужасов: Уязвимый

American Horror Story: Delicate (США, FX/Hulu, ужасы/научная фантастика/драма, 12 сезон, 2 часть, премьера –3 апреля)

В центре сюжета нового сезона этого хоррор-сериала в формате антологии оказалась молодая женщина, которая уверена, что какая-то таинственная сила мешает ей забеременеть. Ради достижения своей цели она готова на все.

Главную роль в этом сезоне сериала исполнила Эмма Робертс, которая также снималась в пяти других сезонах шоу ("Шабаш", "Шоу уродов", "Культ", "Апокалипсис", "1984"). Компанию ей составили супермодель Кара Делевинь ("Отряд самоубийц", "Валериан и город тысячи планет", сериалы "Карнивал Роу", "Убийства в одном здании") и суперзвезда Ким Кардашьян. Обе они дебютируют во вселенной AHS.

Также в новом сезоне появились немало актеров, которых можно было увидеть в предыдущих сезонах. Среди них – Закари Куинто, Денис О'Хер, Лесли Гроссман и Билли Лурд.

Первые пять эпизодов 12 сезона вышли с 20 сентября по 18 октября 2023 года, остальные четыре – с 3 по 24 апреля 2024 года.

Рипли

Ripley (США, Netflix, криминал/триллер/драма, 1 сезон, премьера – 4 апреля)

В основу сериала легла серия романов американской писательницы Патриции Хайсмит о харизматичном преступнике Томе Рипли. События происходят в 50-60-х годах 20-го века. Том Рипли – умный молодой человек из низов, который стремится пробиться в жизни. Ради достижения своей цели он не гнушается участием в различных мелких аферах. Однажды героя нанимает состоятельный мужчина из Нью-Йорка, чтобы Том убедил его сына вернуться из Европы в США и заняться семейным бизнесом. Впрочем, у Тома быстро возникает хладнокровный план, как обернуть задачу в свою пользу.

Главная роль в сериале досталась ирландскому актеру Эндрю Скотту (сериалы "Шерлок", "Дрянь", "Пустая корона", "Темные начала", "Черное зеркало"). Также в шоу сыграли Джонни Флинн ("Эмма", "Дэвид Боуи: История человека со звезд"), Дакота Фэннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды.... в Голливуде", сериал "Алиенист") и Элиот Самнер ("Джентльмены", "Не время умирать").

Режиссером и сценаристам сериала выступил лауреат "Оскара" Стивен Заиллян, в первую очередь известный как автор сценариев к фильмам "Список Шиндлера", "Банды Нью-Йорка", "Ирландец", "Человек, который изменил все", "Ганнибал" и многим другим. Также именно он является со-автором первого фильма из серии "Миссия невозможна" с Томом Крузом.

Первый сезон мини-сериала "Рипли" будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Шугар

Sugar (США, Apple TV+, криминал/детектив/драма, 1 сезон, премьера – 5 апреля)

В центре сюжета – лос-анджелесский частный детектив Джон Шугар, который расследует загадочное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. Пока Шугар пытается выяснить, что случилось с Оливией, он также раскрывает семейные тайны Сигела – как свежие, так и давно похороненные.

Главную роль в сериале сыграл Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", "Бэтмен"). Также в шоу задействованы Кирби Гауэлл-Баптист (сериал "Песочный человек"), Эми Райан (сериал "Прослушка"), Деннис Буцикарис (сериалы "Лучше звоните Солу", "Миллиарды"), Нейт Кордри (сериалы "Охотник за разумом", "Перри Мейсон"), Джеймс Кромвелл (сериалы "Берлинская резидентура", "Американская история ужаса: Психбольница") и другие.

Автором сериала выступил Марк Протосевич, известный благодаря работе над сценариями к фильмам "Клетка" (2000), "Посейдон" (2006), "Я – легенда" (2007), "Тор" (2011) и "Олдбой" (2013).

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут сразу, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 10 мая.

Паразит: Серые

Parasyte: The Grey (Южная Корея, Netflix, ужасы/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 5 апреля)

Группа неизвестных паразитов из открытого космоса прибывает на Землю и начинает тайно жестоко захватывать человеческие тела, постепенно получая власть. Человечество должно подняться на борьбу с неотвратимой угрозой.

Автором сериала является южнокорейский режиссер Йон Сан Хо, который до этого снял еще один популярный хоррор сериал для Netflix – "Зов ада".

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Фолаут

Fallout (США, Prime Video, приключения/экшн/постапокалиптическое, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 11 апреля)

События сериала, снятого по мотивам одноименной культовой серии видеоигр от Interplay Entertainment, происходят в будущем после ядерного конфликта 2077 года. В этой альтернативной истории достижения в области ядерных технологий после Второй мировой войны привели к возникновению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы. Те, кто выжил, спрятались в радиоактивных бункерах, известных как Хранилища, построенных для сохранения человечества в случае ядерного уничтожения. Два века спустя молодая женщина, потомок первых "Обитателей Хранилища" одного из многих Хранилищ, покидает единственную жизнь, которую она когда-либо знала, отправляясь в опасное путешествие во враждебную и дикую Пустошь на месте опустошенного Лос-Анджелеса.

Главные роли в сериале исполнили Элла Пернелл ("Пипец 2", "Малифисента", "Армия мертвецов"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Человек-муравей и Оса") и Эрон Мотен ("Моцарт в джунглях", "Освобождение"). Также одна из важных ролей досталась Кайлу Маклахлену ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", "Секс в большом городе").

Создателями сериала стали супруги Лиза Джой и Джонатан Нолан (младший брат режиссера Кристофера Нолана), которые до этого также придумали научно-фантастический сериал "Мир Дикого Запада".

Музыку к сериалу написал композитор Рамин Джавади, известный по саундтрекам к таким кинохитам, как "Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", "Варкрафт", "Излом времени" и "Вечные", а также сериалам "Игра престолов", "Побег", "Джек Райан", "Дом Дракона" и "Мир Дикого запада".

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Франклин

Franklin (США, Apple TV+, историческое/драма, 1 сезон, премьера –​​​​​​​12 апреля)

Мини-сериал расскажет о восьми годах из жизни одного из основателей США Бенджамина Франклина, которые он провел во Франции, пытаясь получить там гарантии независимости молодой американской демократии.

Главную роль в сериале исполнил Майкл Дуглас ("Уолл-Стрит", "Роман с камнем", "Основной инстинкт", "Человек-муравей").

Снял сериал Тим Ван Паттен, который ранее работал над такими хитовыми шоу, как "Клан Сопрано", "Секс в большом городе", "Подпольная иммерия", "Прослушка" и "Игра престолов".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые три из которых выйдут сразу, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 17 мая.

Симпатик

The Sympathizer (США, HBO, шпионское/черная комедия/историческое, 1 сезон, премьера –​​​​​​​14 апреля)

Эта историческая шпионская драма на основе одноименного романа Вьет Тхань Нгуена расскажет о падении правительства Южного Вьетнама в 1975 году и последующих событиях в Калифорнии (США). Главный герой – тайный коммунистический агент Вьетконга, который прибывает в США, чтобы шпионить за сообществом выходцев из Южного Вьетнама. Постепенно он начинает разрываться между долгом перед родиной и своей новой жизнью.

Главную роль в сериале исполнил Хоа Сюаньде (сериал "Ковбой Бибоп"), а главного антагониста (а точнее нескольких) сыграл Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Оппенгеймер").

Режиссером сериала выступил один из самых именитых южнокорейских режиссеров современности Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Служанка", "Решение уйти").

Мини-сериал будет насчитывать семь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с финалом 26 мая.

Под мостом

Under the Bridge (США, Hulu, криминал/драма/биография, 1 сезон, премьера – 17 апреля)

Этот мини-сериал на одноименной книге Ребекки Годфри рассказывает о жестоком убийстве группой подростков 14-летней девушки Рины Вирк, на самом деле случившемся в Канаде в 1997 году. Главной героиней сериала является сама Ребекка Годфри, которая пытается докопаться до истины в этом громком деле.

Главные роли в сериале исполнили Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Дьявол всегда здесь", сериал "Дейзи Джонс и шестерка") и Лили Гладстон ("Убийцы цветочной луны").

Мини-сериал будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут сразу, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 29 мая.

Хроники Спайдервика

The Spiderwick Chronicles (США, The Roku Channel, фэнтези/приключения, 1 сезон, премьера – 19 апреля)

Сериал, основанный на одноименной серии детских фэнтези-книг Холли Блэк и Тони Дитерлицци, рассказывает о трех детях, которые находят полевой путеводитель фей, с помощью которого они попадают в таинственный мир, где их ждут встречи с различными магическими существами, такими как гоблины, огры, брауни, боггарты, гобгоблины, тролли и многие другие.

Одну из ролей в фильме исполнил Кристиан Слейтер ("Имя розы", "Интервью с вампиром", "Сломанная стрела").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Вуаль

The Veil (США, FX/Hulu, триллер, 1 сезон, премьера – 30 апреля)

Сериал рассказывает о потенциально смертельной игре правды и лжи, в центре которой две женщины, путешествующие из Стамбула в Париж и Лондон. Одна из них владеет секретом, который другая должна раскрыть.

Главные роли в сериале исполнили Элизабет Мосс (сериал "Рассказ служанки", "Человек-невидимка", "Мы"), Джош Чарльз (сериал "Хорошая жена"), Джеймс Пюрефой ("Обитель зла", "Высотка") и другие.

Создал сериал Стивен Найт, известный по работе над сценариями к фильмам "Грязные прелести", "Эффект колибри" и "Девушка, застрявшая в паутине". Также он является создателем сериалов "Острые козырьки", "Табу", "Слепота" и "Весь тот незримый свет".

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, первые два из которых выйдут сразу, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 28 мая.

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Марина Григоренко