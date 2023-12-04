Также организаторы объявили прием заявок на участие в кинофестивале.

53-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинофестивалей, состоится с 26 октября по 3 ноября 2024 года в Киеве.

Как сообщили организаторы кинофестиваля, в следующем году будут определены победители в таких категориях:

Гран-при за лучший фильм в международной программе с призом в 5 000 долларов США и статуэткой "Скифский олень"

приз в размере 2 000 долларов и статуэтка "Скифский олень" за лучший фильм в каждой категории международной программы

приз за лучший фильм национальной конкурсной программы полнометражных и короткометражных фильмов (50 000 гривень и статуэтка "Скифский олень")

призовой фонд в размере 2 000 долларов США для победителей программ Teen Screen и Sunny Bunny

Одновременно организаторы начали прием заявок к участию в национальном и международном конкурсах фестиваля по всем категориям на платформе FilmFreeway. Срок подачи фильмов – с 1 декабря 2023 года по 1 августа 2024 года.

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Киевский международный кинофестиваль "Молодость" – то известно

Кинофестиваль "Молодость" был основан в 1970 году и до сих пор остается одним из крупнейших кинособытий в Восточной Европе. На данный момент он является единственным международным кинофестивалем в Украине с аккредитацией Международной ассоциации кинопродюсеров FIAPF.

В 1993 году впервые была представлена награда кинофестиваля – "Скифский олень".

Предыдущий 52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" проходил в столице Украины с 21 по 29 октября 2023 года. Гран-при кинофестиваля получил полнометражный дебютный фильм Эманюэль Нико "Дальва" (Франция, Бельгия, 2022).

В то же время национальный полнометражный конкурс "Молодости" в этом году проходил в начале октября в рамках HAMBURG FILMFEST в Германии. Лучшим полнометражным фильмом была выбрана лента Кристины Тинькевич "Как там Катя?". Специальные награды также получили ленты "Я и Феликс" Ирины Цилик и "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича.

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