Дженна Ортега в восторге от артистки.

Американская актриса Дженна Ортега, которая сыграла главную героиню в сериале "Уэнздей", высказалась об участии Леди Гаги в новом сезоне киноленты. Об этом пишет издание Variety.

Не секрет, что звезда сыграла эпизодическую роль во втором сезоне популярного комедийного хоррор-сериала. По словам Дженны, работа на одной съемочной площадке с Гагой была для нее интересным опытом и принесла много положительных эмоций.

"Это лучшее. Она лучшая, бесспорно одна из самых талантливых личностей, с которыми я когда-либо работала. У нас была на самом деле особая обстановка, когда я была на площадке с ней и режиссером Тимом Бертоном - двумя людьми, которых я уважаю и, которые меня так вдохновляют", - отметила Ортега.

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Актриса также добавила, что не ожидала, что звезда окажется такой приятной в общении. Ортега охарактеризовала Леди Гагу так:

"Я просто узнала, что она такая милая, такая добрая и сдержанная. Мне нравится, что никогда не знаешь, чего от нее ждать, но всегда можешь рассчитывать на доброту и щедрость".

Интересно, что и сама Гага позже прокомментировала работу с Дженной.

"Я люблю Дженну и мы действительно прекрасно провели время", - говорила певица.

О чем первый сезон сериала "Уэнздей"

Первый сезон вышел в 2022 году на Netflix. По сюжету, 16-летняя Уэнздей Адамс становится студенткой академии "Невермор". Девочка пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и наладить отношения со сверстниками. Каждый раз ей приходится раскрывать давнюю тайну и сталкиваться с опасностью.

К слову, премьера второго сезона запланирована на 2025 год.

Напомним, ранее звезды сериала "Уэнздей" намекнули, каким будет второй сезон.

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