Звезда "Игры престолов" полностью разделась для нового сериала (видео)

Тернер добавила, что «пыталась как можно правдивее показать эмоции, учитывая свой опыт».

Американская актриса и звезда сериала от HBO «Игра престолов» Софи Тернер полностью обнажилась для триллера «Выжить».

24-летняя звезда сыграла в сериале героиню по имени Джейн. В трейлере ленты Софи позирует голой в душе психиатрической больницы.

Сначала актриса намилює ноги, а потом их бреет.

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По сюжету фильма героиня Джейн выписывается из клиники и возвращается домой самолетом, но по дороге происходит авария – и Джейн оказывается посреди гор вместе с мужчиной по имени Пол. Вскоре обоим путешественникам придется бороться за жизнь в суровых климатических условиях.

«Она (героиня – УНИАН) очень подавлена. Она не испытывает никакой надежды. Но все заканчивается тем, что ей приходится завоевывать шанс на жизнь, с которым она хотела покончить», – рассказала Софи в интервью одному из таблоидов.

Звезда добавила, что «пыталась как можно правдивее показать эмоции, учитывая свой опыт». Впрочем, актриса не уточнила, о каком именно опыте идет речь.

Как сообщал УНИАН, основой сериала стал одноименный роман Алекс Морель. Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар.

Сериал транслируется на новом потоковом сервисе Quibi с 6 апреля.