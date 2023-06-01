Почему все в восторге от анимационного "Человека-паука": обзор нового фильма

1 июня 2023 года в украинский прокат вышел анимационный фильм "Человек-паук: Сквозь Вселенную" по комиксам Marvel, ставший продолжением оскароносного хита 2018 года "Человек-паук: Вокруг вселенной". Как и предшественник, новинка уже успела получить восторженные отзывы от критиков и первых зрителей. Чем же всех так поразил новый фильм о культовом супергерое, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (Spider-Man: Across the Spider-Verse) – максимально без спойлеров.

О чем фильм

Человек-паук – это бесспорно один из самых популярных героев комиксов в мире, которого обожают как дети, так и взрослые. Не удивительно, что за последние двадцать с лишним лет мир увидело огромное количество франшиз, снятых по мотивам комиксов Marvel.

Большинство из них вращаются вокруг персонажа Питера Паркера – канонического Человека-паука в комиксах. Именно его персоне были посвящены трилогия Сэма Рэйми с Тоби Магвайром, дилогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом и серия фильмов в рамках киновселенной Marvel с Томом Холландом.

Впрочем, на самом деле в комиксах уже давно начали появляться другие Человеки-пауки – как в основном мире Питера Паркера, так и в других мирах. Часть из них уже были предствлены в анимационном мультсериале "Человек-паук. Дневник супергероя", выходившем в 2012-2017 годах. Собственно, именно они также являются центральными персонажами нынешней анимационной серии фильмов о Человеке-пауке от Columbia Pictures и Sony Pictures Animation.

Первый фильм серии "Человек-паук: Вокруг вселенной" вышел в конце 2018 года и стал настоящим хитом – у него прекрасные отзывы от критиков и восторженные реакции от зрителей, а еще "Оскар", "Золотой глобус" и премия BAFTA в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Неудивительно, что фильм получил продолжение. Более того, нынешний фильм также не станет последним.

Перед тем как смотреть новинку "Человек-Паук: Сквозь Вселенную" просто необходимо посмотреть его предшественника. Именно там зрителям представляют персонажа Майлза Моралеса – подростка из Нью-Йорка, который в комиксах также был укушен пауком и в итоге заменил Питера Паркера на посту Человека-паука после смерти последнего. Именно в предыдущей части он выясняет, что Человек-паук во Вселенной далеко не один.

События второго мультфильма происходят примерно через год после первого. Майлз пытается совмещать жизнь ученика старшей школы и борца с уличной преступностью, а также разрешать споры, которые у него возникают с родителями. Впрочем, он очень скучает по Гвен Стейси из другой вселенной, в которой она – Гвен-паук. В финале первого фильма "пауки" из разных миров, казалось бы, попрощались навсегда – и из-за этого Майлз и Гвен, которые уже успели подружиться, очень страдают.

Одновременно в мире Майлза появляется новая больщая угроза, которая открывает возможности для новой встречи "пауков" из разных миров. Теперь им придется объединиться, чтобы вместе преодолеть врага.

Кроме Майлза и Гвен зрителям представляют Человека-паука 2099 Мигеля О'Хару (этот персонаж уже появлялся в сцене после титров первого фильма), Женщину-паука Джессику Дрю, Панк-паука Хобарта Брауна и еще множество других версии супергероя. Всего, по словам создателей фильма, в нем показаны 280 вариантов Человека-паука, причем почти сотня с из них – уникальные с собственными именами.

Сцены после титров

Еще до выхода фильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную" было известно, что это будет лишь первая часть истории – вторая, от той же группы режиссеров, должна выйти в марте 2024 года. Таким образом, прогнозируемо фильм завершился несколькими клиффхэнгерами.

В то же время, очевидно, именно из-за этого фильм не имеет традиционной сцены после титров – между титрами зрителям лишь показывают надпись "Майлз Моралес еще вернется на экраны", а по завершению фильма зрители уже имеют определенное представление, о чем пойдет речь дальше (конечно, не без интриги).

Также добавим, что сейчас в разработке находится фильм о "женщинах-паучихах", который станет спин-офйом серии фильмов о Майлзе Моралезе. В частности, в фильме должны появиться такие персонажи, как Гвен Стейси (Гвен-паук), Джессика Дрю (Женщина-паук) и Синди Мун (Шелк).

Кто за кадром

Режиссерами мультфильма, как и его следующей части, выступили Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон, и лишь последний имеет какое-то отношение к первому фильму – тогда он работал в команде художников-постановщиков.

Тем не менее, все они имеют большой опыт работы над анимацией, в том числе супергеройской. Но за режиссеру все трое взялись впервые – и стоит отметить, весьма успешно.

При этом в оригинальной дорожке к озвучке фильма были привлечены немало крупных звезд, в частности, Хейли Стейнфельд, Оскар Айзек, Брайан Тайри Генри, Дэниел Калуя и Джейсон Шварцман. Шамейк Мур вернулся к озвучиванию Майлза Морлеса.

Реакция на фильм

Первые реакции критиков и зрителей на новинку оказались более чем положительными. Новинку хвалили за саму историю, смелый подход, анимацию, а также музыкальное сопровождение.

В настоящее время на IMDb у него оценка 9,1 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 95% одобрения критиков, а на Metacritic киноэксперты дали фильму 87 баллов из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой Must see.

Наш вердикт

"Человек-паук: Сквозь Вселенную" – действительно крутая работа, которая может показаться некоторым даже лучше, чем первый фильм. Картина отдает дань оригинальным графическим романам по стилю анимации, а также готовит еще несколько приятных сюпризов для фанатов Человека-паука, которые не раз вызовут в зале эмоции умиления и аплодисменты.

Помимо оригинальной анимации и отличного саундтрека, фильм имеет действительно интересный сюжет. Настолько, что между "уйти чуть раньше с сеанса, чтобы успеть на метро" или "досмотреть до конца, но выложить кругленькую сумму за такси домой" мы выбрали последнее.

При этом, несмотря на огромное количество персонажей, фильм не выглядит перегруженным. Действительно важные для сюжета персонажи раскрываются здесь достаточно, а менее важные – не напрягают, служа великолепным фоном.

Если же вам останавливает, что это анимация, а не игровое кино, уверяем, что фильм будет все равно интересным и понятным как детям, так и взрослым, как фанатам оригинальных комиксов, так и рядовому зрителю.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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Марина Григоренко