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Марина Григоренко
Фильм "Человек-паук: Сквозь Вселенную" вышел в прокат 1 июня / фото Sony Pictures Animation

Почему все в восторге от анимационного "Человека-паука": обзор нового фильма

17:08, 01.06.2023
7 мин. 176

1 июня 2023 года в украинский прокат вышел анимационный фильм "Человек-паук: Сквозь Вселенную" по комиксам Marvel, ставший продолжением оскароносного хита 2018 года "Человек-паук: Вокруг вселенной". Как и предшественник, новинка уже успела получить восторженные отзывы от критиков и первых зрителей. Чем же всех так поразил новый фильм о культовом супергерое, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (Spider-Man: Across the Spider-Verse) – максимально без спойлеров.

О чем фильм

Человек-паук – это бесспорно один из самых популярных героев комиксов в мире, которого обожают как дети, так и взрослые. Не удивительно, что за последние двадцать с лишним лет мир увидело огромное количество франшиз, снятых по мотивам комиксов Marvel.

Большинство из них вращаются вокруг персонажа Питера Паркера – канонического Человека-паука в комиксах. Именно его персоне были посвящены трилогия Сэма Рэйми с Тоби Магвайром, дилогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом и серия фильмов в рамках киновселенной Marvel с Томом Холландом.

Впрочем, на самом деле в комиксах уже давно начали появляться другие Человеки-пауки – как в основном мире Питера Паркера, так и в других мирах. Часть из них уже были предствлены в анимационном мультсериале "Человек-паук. Дневник супергероя", выходившем в 2012-2017 годах. Собственно, именно они также являются центральными персонажами нынешней анимационной серии фильмов о Человеке-пауке от Columbia Pictures и Sony Pictures Animation.

Первый фильм серии "Человек-паук: Вокруг вселенной" вышел в конце 2018 года и стал настоящим хитом – у него прекрасные отзывы от критиков и восторженные реакции от зрителей, а еще "Оскар", "Золотой глобус" и премия BAFTA в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Неудивительно, что фильм получил продолжение. Более того, нынешний фильм также не станет последним.

Человек-паук Майлз Моралес – главный герои серии / фото Sony Pictures Animation

Перед тем как смотреть новинку "Человек-Паук: Сквозь Вселенную" просто необходимо посмотреть его предшественника. Именно там зрителям представляют персонажа Майлза Моралеса – подростка из Нью-Йорка, который в комиксах также был укушен пауком и в итоге заменил Питера Паркера на посту Человека-паука после смерти последнего. Именно в предыдущей части он выясняет, что Человек-паук во Вселенной далеко не один.

События второго мультфильма происходят примерно через год после первого. Майлз пытается совмещать жизнь ученика старшей школы и борца с уличной преступностью, а также разрешать споры, которые у него возникают с родителями. Впрочем, он очень скучает по Гвен Стейси из другой вселенной, в которой она – Гвен-паук. В финале первого фильма "пауки" из разных миров, казалось бы, попрощались навсегда – и из-за этого Майлз и Гвен, которые уже успели подружиться, очень страдают.

Одновременно в мире Майлза появляется новая больщая угроза, которая открывает возможности для новой встречи "пауков" из разных миров. Теперь им придется объединиться, чтобы вместе преодолеть врага.

Кроме Майлза и Гвен зрителям представляют Человека-паука 2099 Мигеля О'Хару (этот персонаж уже появлялся в сцене после титров первого фильма), Женщину-паука Джессику Дрю, Панк-паука Хобарта Брауна и еще множество других версии супергероя. Всего, по словам создателей фильма, в нем показаны 280 вариантов Человека-паука, причем почти сотня с из них – уникальные с собственными именами.

Сцены после титров

Еще до выхода фильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную" было известно, что это будет лишь первая часть истории – вторая, от той же группы режиссеров, должна выйти в марте 2024 года. Таким образом, прогнозируемо фильм завершился несколькими клиффхэнгерами.

В то же время, очевидно, именно из-за этого фильм не имеет традиционной сцены после титров – между титрами зрителям лишь показывают надпись "Майлз Моралес еще вернется на экраны", а по завершению фильма зрители уже имеют определенное представление, о чем пойдет речь дальше (конечно, не без интриги).

Уже известно, что фильм будет иметь продолжение / фото Sony Pictures Animation

Также добавим, что сейчас в разработке находится фильм о "женщинах-паучихах", который станет спин-офйом серии фильмов о Майлзе Моралезе. В частности, в фильме должны появиться такие персонажи, как Гвен Стейси (Гвен-паук), Джессика Дрю (Женщина-паук) и Синди Мун (Шелк).

Кто за кадром

Режиссерами мультфильма, как и его следующей части, выступили Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон, и лишь последний имеет какое-то отношение к первому фильму – тогда он работал в команде художников-постановщиков.

Тем не менее, все они имеют большой опыт работы над анимацией, в том числе супергеройской. Но за режиссеру все трое взялись впервые – и стоит отметить, весьма успешно.

В оригинале свои голоса героям дали звездные актеры / фото Sony Pictures Animation

При этом в оригинальной дорожке к озвучке фильма были привлечены немало крупных звезд, в частности, Хейли Стейнфельд, Оскар Айзек, Брайан Тайри Генри, Дэниел Калуя и Джейсон Шварцман. Шамейк Мур вернулся к озвучиванию Майлза Морлеса.

Реакция на фильм

Первые реакции критиков и зрителей на новинку оказались более чем положительными. Новинку хвалили за саму историю, смелый подход, анимацию, а также музыкальное сопровождение.

Женщин-пауков ждет отдельный спин-офф / фото Sony Pictures Animation

В настоящее время на IMDb у него оценка 9,1 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 95% одобрения критиков, а на Metacritic киноэксперты дали фильму 87 баллов из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой Must see.

Наш вердикт

"Человек-паук: Сквозь Вселенную" – действительно крутая работа, которая может показаться некоторым даже лучше, чем первый фильм. Картина отдает дань оригинальным графическим романам по стилю анимации, а также готовит еще несколько приятных сюпризов для фанатов Человека-паука, которые не раз вызовут в зале эмоции умиления и аплодисменты.

Помимо оригинальной анимации и отличного саундтрека, фильм имеет действительно интересный сюжет. Настолько, что между "уйти чуть раньше с сеанса, чтобы успеть на метро" или "досмотреть до конца, но выложить кругленькую сумму за такси домой" мы выбрали последнее.

Фильм понравится как детям, так и взрослым / фото Sony Pictures Animation

При этом, несмотря на огромное количество персонажей, фильм не выглядит перегруженным. Действительно важные для сюжета персонажи раскрываются здесь достаточно, а менее важные – не напрягают, служа великолепным фоном.

Если же вам останавливает, что это анимация, а не игровое кино, уверяем, что фильм будет все равно интересным и понятным как детям, так и взрослым, как фанатам оригинальных комиксов, так и рядовому зрителю.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов июня 2023 года.

Марина Григоренко

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