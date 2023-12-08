Юридическую драму с Сандрой Гюллер в главной роли признали одним из лучших фильмов 2023 года.

14 декабря 2023 года в украинских кинотеатрах начнутся показы фильма-победителя Каннского кинофестиваля 2023 года, юридической драмы "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute) французского режиссера Жюстин Трие.

В центре сюжета ленты – писательница Сандра, которая живет со своим мужем и сыном с нарушениями зрения во Французских Альпах. Когда мужчина таинственным образом умирает, женщину обвиняют в убийстве. Чтобы оправдать себя, ей придется положить под микроскоп судей и присяжных всю их семейную жизнь.

Накануне премьеры УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрал пять причин, почему стоит увидеть этот фильм на больших экранах в декабре.

Причина 1 – актриса в главной роли

Главную роль в фильме исполнила обладательница "Серебряного медведя" Берлинале и премии Европейской киноакадемии Сандра Гюллер – звезда фильмов "Мюнхен. На пороге войны" и "Тони Эрдманн".

В этом году актриса представляла в Каннах сразу две ленты: помимо "Анатомии падения" она также сыграла в "Зоне интересов" Джонатана Глейзера, получившего вторую по значимости награду фестиваля – Гран-при.

Причина 2 – зимняя атмосфера

События фильма разворачиваются в заснеженных Альпах. Рождество в этой истории не празднуют, но когда еще смотреть на такие завораживающие пейзажи.

Причина 3 – высокие рейтинги

Лента получила в основном положительные отзывы как от международных критиков, так и от зрителей.

В настоящее время рейтинг фильма на платформе IMDb составляет 7,9 баллов из 10. При этом фильм занял пятую строчку в топе лучших фильмов года по версии IMDb.

В социальной сети для влюбленных в кино Letterboxd фильм получил оценку 4,2 балла из 5, как, например, культовые ленты "Малхолленд Драйв" Дэвида Линча или "Любовь" Михаэля Ханеке.

На Rotten Tomatoes "Анатомия падения" получила 96% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", которая присуждается фильмам с лучшими рецензиями. Зрители оценили фильм на 90%.

На сайте Metacritic киноэксперты оценили фильм в 86 баллов из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру", а широкая аудитория – в 8,3 балла из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Причина 4 – тема женщины

В центре сюжета успешная женщина, которая пишет книги, становящиеся бестселлерами. Кажется, ее осуждают за то, что она более профессионально реализована, чем ее муж – писатель в кризисе.

Режиссер поднимает важные вопросы о месте женщины в европейском обществе: плохая ли она мать, если уроки с сыном учит отец, и должна ли она подавлять свои таланты, чтобы не стать лучше своего партнера?

Причина 5 – победа в Каннах

Главная причина хоть раз посмотреть этот фильм на большом экране – такая значимая в мире кино победа. Каннский кинофестиваль входит в тройку самых престижных кинособытий Европы на уровне с Венецианским кинофестивалем и Берлинале.

За историю его существования женщина получила главную награду лишь в третий раз. До Жюстин Трие ее выиграли Джейн Кэмпион в 1999 году за фильм "Пианино" и Джулия Дюкорно в 2021 году за "Титан".

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