Леденящие душу параллели с сегодняшним днем: обзор фильма "Зона интереса"

УНИАН делится впечатлениями о байопике "Зона интереса" – одном из лучших фильмов 2023 года, который на этой неделе появится в кинотеатрах Украины.

22 февраля 2024 года в украинский прокат наконец выходит биографическая драма "Зона интереса" (The Zone of Interest) от британского режиссера Джонатана Глейзера, рассказывающая о беззаботной жизни семьи коменданта Аушвица Рудольфа Гесса вплотную к одному из крупнейших нацистских концлагерей. Почему этот фильм стоит посмотреть в кинотеатре, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

В начале фильма зрителям показывают казалось бы обычную семью среднего класса – муж и жена в окружении своих детей, друзей и няньки беззаботно отдыхают на берегу реки в солнечный день. Однако уже совсем скоро становится понятно, что эта семья совсем не простая – это семья печально известного первого коменданта Аушвица Рудольфа Гесса, который был одним из главных исполнителей политики правительства Третьего Рейха по массовому истреблению евреев. По оценкам историков, в этом лагере смерти погибли от 1,1 до 1,6 миллиона человек, в основном евреев.

Впрочем, фильм почти не показывает всех тех ужасов, которые творились за стенами Аушвица. Догадаться об этом можно лишь по звукам, которые раздаются на заднем фоне на протяжении всего фильма. Собственно, именно звук можно назвать одним из главных героев в фильме – он отражает сущность убийц и сводит с ума их близких, отлично воспроизводя атмосферу ужаса, которая царила возле Освенцима.

Вместо этого фильм рассказывает о мирской жизни семьи Гесса – жены Хедвиги и их пятерых детей. И именно в том, как они занимаются привычными вещами – собираются в школу, убираются в саду, купаются в бассейне, принимают гостей, читают сказки на ночь и ужинают – и скрывается основной ужас: бездумное существование бездушных существ, которые даже не осознают своих преступлений. Никого не напоминает?

Хотя съемки "Зоны интересов" происходили до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, здесь есть немало моментов, которые проводят очень очевидные параллели между нацистским и российским режимами. А точнее даже не режимами, а маленькими винтиками в этих системах.

Вот, например, момент с дерибаном личных вещей, которые нацисты воровали у замученных евреев. Жена Гесса очень радуется ношеной шубе, которую только что принесли ей из концлагеря. Ну и что, что ее еще надо почистить и подшить, и по размеру она не подходит... зато в кармане еще есть наполовину неиспользованная красная помада. Во время посиделок на кухне Хедвига с подружками насмехаются над тем, как изобретательно евреи прячут свое имущество, тогда как вечером она заказывает своему мужу еще раздобыть "чего-нибудь сладенького" (понятно где), а сам Рудольф в своем кабинете внимательно считает и сортирует деньги разных стран мира.

"Рудольф очень любит свою работу", – говорит его жена своей матери, а сам он обсуждает с "коллегами" строительство нового крематория, который может "за раз сжигать партию из 500 человек", с таким же спокойным лицом и обыденным тоном, будто речь идет о каком-то производстве карандашей. От этого действительно становится противно, и одновременно представляется, как где-то в России с таким же равнодушным выражением лица какой-то душегуб планирует очередную атаку по жилому дому в мирном украинском городе.

Настоящие проблемы для семьи наступают, когда Гесса решают перевести в другое место, но его жена наотрез отказывается покидать семейное гнездышко, на обустройство которого она потратила несколько лет. Прямо аллюзия на легендарное: "Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты... Как здесь классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему".

Что интересно, семью никто не заставлял жить прямо под стенами Аушвица – просто отцу семейства так удобнее постоянно контролировать, что там происходит. И неважно, что в носу полно золы, а в их любимой речке возле дома периодически проплывает пепел и остатки человеческих костей. "Любящие" родители продолжают всех убеждать, что для здоровья детей здесь хорошие условия.

А откуда же название? Термин "Зона интереса" использовался нацистским режимом для определения территории площадью 40 квадратных километров, непосредственно окружавшей концлагерь Освенцим. Именно в "Зоне интереса" обитают и проводят время главные герои.

В целом фильм не имеет какого-то сложного сюжета, зритель скорее "подглядывает" за ходом жизни героев. Но есть здесь и "посторонние образы". Например, на протяжении фильма несколько раз показывается, как девушка-подросток под покровом ночи прячет яблоки и груши на территории концлагеря. Этот персонаж имеет реального прототипа – женщину по имени Александриа, которую Глезер встретил во время работы над фильмом. На тот момент ей было 90 лет, а в 12-летнем возрасте она была членом польского сопротивления и ездила в концлагерь на велосипеде, чтобы подкормить пленных фруктами. Во время одной из таких поездок героиня фильма находит ноты к песне "Солнечные лучи" реально существующего польско-немецкого историка Йозефа Вульфа, сумевшего выжить в Аушвице – именно там он написал несколько песен, а после освобождения одним из первых рассказал об ужасах, которые там происходили. Он документировал преступления нацистского режима до своей смерти в 1974 году.

Актеры и персонажи

Роли Рудольфа и Хедвига Гесс в фильме блестяще исполнили две звезды немецкого кино, которые уже давно являются довольно известными в Европе, но вот только сейчас начинают "захватывать" и мировой кинематограф.

Так, образ коменданта Аушвица воплотил актер и певец Кристиан Фридель, дебютировавший в кино в 2009 году сразу с громкой работы, сыграв главную роль в фильме "Белая лента" культового австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Лента получила сразу несколько наград Каннского кинофестиваля, включая "Золотую пальмовую ветвь", а сам Фридель гарантировал себе дальнейшее развитие карьеры.

С тех пор он активно снимается в кино и на телевидении (среди его самых известных работ – фильм "Взорвать Гитлера" и сериал "Вавилон-Берлин"), а также играет в театре и поет в группе Woods of Birnam. Недавно также стало известно, что Фридель присоединился к актерскому составу третьего сезона "Белого лотоса".

Роль его жены сыграла Сандра Гюллер, карьера которой именно в 2023 году стремительно взлетела вверх – ее признали лучшей европейской актрисой года за роль в юридической драме "Анатомия падения" от режиссера Жюстин Трие (этот фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 2023). Также за эту роль Гюллер получила номинации на "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и еще ряд престижных кинопремий. Кстати, в этом году она была номинирована на BAFTA сразу в двух категориях – еще одну номинацию как лучшей актрисе второго плана она получила именно за роль в "Зоне интереса".

Впрочем, в послужном списке Гюллер и до этого было много громких работ. Так, в 2016 году она также была признана лучшей европейской актрисой года – за роль в комедийной драме "Тони Эрдманн". Кроме того, она сыграла в таких известных фильмах, как "Между рядами", "Мюнхен. На пороге войны" и "Неидеальный мужчина".

Кстати, собаку семьи Гесс породы Веймаранер в фильме сыграл домашний любимец самой Гюллер.

О режиссере и создании фильма

Снял фильм британский режиссер Джонатан Глейзер, для которого эта работа была личным – он является потомком украинско-бессарабских евреев, эмигрировавших в Соединенное Королевство в начале 20 века, спасаясь от Кишиневского погрома – одного из самых известных фактов преследования евреев в царской России.

Глейзер начал свою карьеру в начале 1990-х, снимая короткометражки, рекламные ролики и музыкальные клипы. Среди прочего, он сотрудничал с брендами Guinness, Kodak, Sony, Nike, Barclays и Alexander McQueen, а также с музыкальными группами Radiohead (клип на песню "Karma Police"), Massive Attack ("Karmacoma"), Blur ("The Universal"), Jamiroquai ("Cosmic Girl") и The Dead Weather ("Treat Me Like Your Mother").

В большом кино Глейзер дебютировал в 2000 году с криминальным триллером "Сексуальная тварь", получив восторженные отзывы критиков и целую кучу престижных наград и номинаций. Вторая работа режиссера – психологическая драма "Рождение" с Николь Кидман 2004 года – наделала много шума из-за скандального подтекста, но была положительно оценена критиками.

Чтобы выпустить свою следующую полнометражную работу – научно-фантастическую драму "Побудь в моей шкуре" со Скарлетт Йоханссон –Глейзеру понадобилось почти 10 лет, столько же времени он работал над своим четвертым фильмом – "Зоной интереса". Такие большие промежутки времени между своими фильмами сам режиссер объясняет тем, что он не любит работать одновременно над несколькими проектами, а когда уже за что-то берется – то делает это с полным погружением в процесс.

"Зона интереса" вдохновлена одноименным романом британского писателя Мартина Эмиса, выпущенным в 2014 году. Книга заинтересовала Глейзера еще до ее официального выхода, а когда он смог ее наконец прочитать – то загорелся идеей экранизировать роман. Правда, в самой книге имена главных героев были изменены, да и было больше вымышленных событий и персонажей, тогда как Глейзер решил больше приблизить сюжет к реальности.

Чтобы исследовать жизнь Гесса, режиссер провел около двух лет, читая различные архивы об их жизни. Также он несколько раз посещал концлагерь Аушвиц, который сейчас является музеем, и в частности воочию увидел бывшую резиденцию семьи коменданта.

В 2019 году Глейзер начал подбирать актеров на главные роли, а летом 2021 года команда наконец начала съемки. Поскольку настоящая резиденция Гессов после окончания Второй мировой войны стала частным домом, для съемок фильма была воссоздана его точная копия – для этого был использован заброшенный дом под стенами Аушвица. Весной 2021 года возле дома высадили сад, чтобы на момент съемок там как раз был сезон цветения. В январе 2022 года были проведены дополнительные съемки – чтобы изобразить период пребывания Гесса в немецком Ораниенбурге.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Зоны интереса" состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале, где картина получила Гран-при – награду, считающуюся второй по важности после "Золотой пальмовой ветви".

Фильм также был среди лидеров по количеству номинаций на премию Европейской киноакадемии. Лента боролась в пяти категориях, в том числе и за главную награду – в категории "Лучший европейский фильм".

Позже "Зона интереса" получила три номинации на "Золотой глобус" и одержала победу в трех из девяти номинаций премии BAFTA, в которых была представлена – как лучшие британский фильм, фильм на иностранном языке (он снят на немецком) и звук.

Кроме того, у фильма пять номинаций на премию "Оскар": за лучшие фильм, международный фильм, режиссерскую работу, адаптированный сценарий и звук. Согласно прогнозам профильных международных СМИ, лента является фавориткой по меньшей мере в номинации "Лучший международный фильм".

Фильм получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. В настоящее время оценка фильма нНа IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, а на Letterboxd – 4 из 5 баллов. На Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 балл из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,4 балла из 10 ("в целом положительные отзывы").

Наш вердикт

Просмотр "Зоны интереса" определенно не будет легкой прогулкой, но этот фильм точно стоит посмотреть. С помощью художественного языка он рассказывает о страшных преступлениях против человечности – вещах, повторения которых цивилизованный мир предпочел больше никогда не переживать, но, к сожалению, именно через нечто подобное сейчас проходят украинцы от рук россиян. Это действительно тяжелый и важный фильм, который гарантировано срезонирует среди нашего зрителя.

Общая оценка – 9,5 из 10 баллов.

