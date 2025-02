УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – среди них сразу два претендента на "Оскар".

На этой неделе в украинский прокат выйдут сразу два фильма из списка оскаровских номинантов – байопик "Бруталист" с Эдрианом Броуди и "Настоящая боль" Джесси Айзенберга.

Также на больших экранах можно будет посмотреть две украинские новинки – документальной фильм Олега Сенцова "Реал", снятый во время реального боя на востоке Украины, и драму "Безысходность" с Ирмой Витовской.

Кроме того, в кинотеатрах стартуют показы фильма ужасов "Обезьяна" по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга и еще нескольких лент на любую аудиторию, от комедий до мультфильмов.

Видео дня

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Бруталист

The Brutalist (США, Великобритания, Венгрия, 2024, биография/драма)

В центре сюжета этого эпического фильма продолжительностью 3,5 часа, основанного на реальных событиях, – архитектор-визионер, венгерский еврей Лазло Тот, сумевший выжить в Аушвице. Сбегая из послевоенной Европы, он прибывает в Америку, чтобы отстроить свою жизнь, карьеру и брак с женой Эржебет, с которой его, из-за смены границ и режимов, разлучила война. Одинокий в чужой стране Лазло поселяется в Пенсильвании, где богатый и выдающийся промышленник Гаррисон Ли Ван Бюрен признает его талант к строительству. Но власть и наследие приобретаются дорогой ценой.

Главную роль в фильме исполнил оскароносный Эдриен Броуди ("Пианист", "Кинг-Конг", "Французский вестник", "Блондинка").

Также в фильме сыграли Фелисити Джонс ("Теория всего", "Бунтарь Один. Звездные войны. История", "По половому признаку"), Гай Пирс ("Мементо", "Железный человек 3", "Прометей"), Джо Алвин ("Фаворитка", "Виды дооброты"), Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Все деньги мира") и другие.

Снял ленту американский актер и режиссер Брэйди Корбет, который до этого поставил фильмы "Детство лидера" (2015) и "Вокс Люкс" (2018).

"Бруталист" является одним из главных претендентов на "Оскар 2025" – всего у него десять номинаций, в том числе в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая мужская роль".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 80% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 90 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Настоящая боль

A Real Pain (США, 2024, комедия/драма)

Главные герои этого щемящего фильма – двоюродные братья Дэвид и Бенджи, полная противоположность друг другу, которые отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей покойной бабушки. Их путешествие приобретает новый смысл, когда на фоне семейной истории всплывают давние конфликты из прошлого.

Главные роли в фильме сыграли отмеченные многими наградами Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", франшизы "Иллюзия обмана", "Добро пожаловать в Зомбилэнд") и Киран Калкин ("Скотт Пилигрим против мира", сериал "Наследники").

Также в ленте задействованы Уилл Шарп (сериал "Белый лотос"), Дженнифер Грей ("Грязные танцы"), Курт Эджаван ("Убей своих друзей") и другие.

Фильм является второй полнометражной режиссерской работой исполнителя одной из главных ролей Джесси Айзенберга после комедийной драмы "Когда ты закончишь спасать мир" 2022 года.

За год после премьеры на кинофестивале независимого кино "Сандэнс" в 2024 году "Настоящая боль" получил более сотни номинаций на престижные кинонаграды – и примерно в трети из них победил. В частности, у фильма есть две номинации на "Оскар" – за сценарий Джесси Айзенберга и актерскую работу Кирана Калкина.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 86 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее издание"), а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Обезьяна

The Monkey (США, 2025, ужасы)

В центре сюжета этого фильма, снятого на основе одноименного рассказа "короля ужасов" Стивена Кинга, – братья-близнецы Хэл и Билл, которые, наткнувшись на старинную игрушечную обезьянку своего отца на чердаке, становятся свидетелями череды ужасных смертей, разворачивающихся вокруг них. Пытаясь избавиться от призраков прошлого, братья решают выбросить обезьянку и со временем расходятся разными путями. Однако, когда необъяснимые смерти повторяются снова, братья вынуждены примириться, чтобы навсегда избавиться от проклятой игрушки.

Роль братьев-близнецов в фильме исполнил английский актер Тео Джеймс (трилогия "Дивергент", сериалы "Белый лотос", "Джентльмены"), тогда как образ главных героев в детском возрасте воплотил Кристиан Конвери (сериал "Сладкоежка", фильм "Медведь под кайфом").

Также в фильме сыграли Элайджа Вуд (франшиза "Властелин колец"), Татьяна Маслани (сериалы "Черная сиротка", "Женщина-Халк") и другие.

Снял фильм, а также написал сценарий к нему, американский режиссер Осгуд "Оз" Перкинс, который в прошлом году выпустил сенсационный хоррор "Собиратель душ". Он также является старшим сыном актера Энтони Перкинса, известного по роли маньяка Нормана Бейтса в триллере Альфреда Хичкока "Психо" – сам Оз сыграл юного Нормана Бейтса в фильме "Психо II".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Больше о фильме "Обезьяна" вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Реал

Real (Украина, Хорватия, 2024, документальный/военный)

Документальная лента украинского режиссера Олега Сенцова ("Номера", "Носорог"), который после начала полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к рядам ВСУ, предоставляет зрителям уникальную возможность увидеть войну глазами непосредственного участника боевых действий. Лента была случайно снята во время реального боя на камеру GoPro, прикрепленную к шлему режиссера, и переносит публику в самое сердце боя, где каждый звук и каждое движение передают реалии фронта.

Мировая премьера фильма состоялась еще летом 2024 года на кинофестивале в Чехии, где фильм получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Больше о фильме "Реал" читайте в нашем отдельном материале.

Безысходность

Безвихідь (Украина, 2025, драма)

События фильма происходят в Чернигове в первые дни начала полномасштабного вторжения России в Украину. Группа людей разного возраста и социального статуса оказывается в подвале многоэтажки, где они прячутся от обстрелов. После взрыва вход заваливает и все остаются в подвале на семь суток, сталкиваясь с голодом и постоянной опасностью. Под давлением страха и неопределенности, кто их найдет – ВСУ или россияне, люди разделяются на враждующие группы.

Главные роли в ленте сыграли Ирма Витовская-Ванца ("Брама", "Мои мысли тихие", "БожеВільні"), Богдан Бенюк ("Тарас. Возвращение", "Мой карпатский дедушка"), Олег Драч ("Киборги", "Снайпер. Белый ворон", "Довбуш") и другие.

Снял фильм военный, бывший командир штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тарас Костанчук, чья история легла в основу фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". Для него это дебютная режиссерская работа.

Панда патруль

Xiong mao ji hua (Китай, 2024, приключения/семейный)

Легендарный Джеки Чан ("Час пик", "Полицейская история", "Каратэ Кид"), который в фильме фактически играет самого себя, здесь представлен как звезда кунг-фу, являющийся опекуном маленькой панды. Но мошенники пытаются украсть милого зверька, чтобы сорвать большой куш. Джеки не может оставаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов.

Толстяк на ринге

Challenger (Франция, 2024, комедия)

Главный герой фильма Лука всегда мечтал стать крутым боксером, но пока он только подрабатывает боксерской грушей. Впрочем, однажды неожиданно для всех он отправляет в нокаут действующего чемпиона. Теперь все хотят узнать, что это за звезда, и заманить его в высшую лигу, где на кону гонорары с шестью нулями.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Динозаврик

Smok Diplodok / Diplodocus (Польша, 2024, приключения/анимация)

В центре сюжета – маленький динозавр Диплодок, который живет обычной жизнью, но мечтает о приключениях. Когда его родители таинственно исчезают, он отправляется на их поиски. К счастью, герой не один: в этом удивительном путешествии ему помогают новые друзья – веселый волшебник, странный ученый и смелая летчица. Фильм создан по мотивам культовых комиксов Тадеуша Барановского, которых только в Польше было продано около 3 миллионов экземпляров.

Режиссером ленты выступил Войтек Вавщик, который в свое время работал над визуальными эффектами в фильме "Я, робот". Во время работы над "Динозавриком" он черпал вдохновение в лучших работах студии Pixar, ведь ранее работал над визуальными эффектами некоторых из них.

Особую атмосферу фильму добавляет музыка Николая Строинского – известного композитора видеоигр, который создавал саундтреки для "Ведьмак 3" и Diablo Immortal, а сейчас работает над будущей Assassin's Creed Codename Jade.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Кот-призрак Анзу

Bakeneko Anzu-chan (Франция, Япония, 2024, комедия/драма/семейный/фэнтези/аниме)

По сюжету фильма, отец оставляет 11-летнюю Карин у дедушки-монаха в японской деревне, пока сам уезжает по делам. Дедушка просит своего веселого и задорного, но капризного кота-призрака, приглядывать за внучкой. Этого кота старец приютил в монастыре еще котенком. Спустя много лет Анзу превратился в бакенеко (кота-призрака) и теперь он в свои 37 лет свободно разговаривает на человеческом языке, гоняет на мопеде и даже подрабатывает в СПА. Конечно, с таким котом Карин ждут незабываемые приключения, встречи с другими причудливыми духами и путешествие в Токио, где веселая компания будет пытаться попасть в потусторонний мир, чтобы отыскать мать девочки.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Из гнезда

Out of the Nest (Китай, Таиланд, 2024, анимация)

События фильма происходят в Королевстве Кастилия, где в очередной раз восстала темная сила. Через несколько дней после коронации новых императора и императрицы кто-то похитил семерых королевских птенцов. Только один герой сможет безопасно вернуть их домой. Это – юный козел Артур. Чтобы безопасно вернуть малышей домой, Артур должен сначала повзрослеть, пересмотреть собственное прошлое и пробудить забытых чемпионов. Сможет ли Артур вернуть наследников и в конце концов спасти королевство?

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов.

Кровная смерть

Sijjin (Индонезия, 2023, ужасы)

В центре сюжета фильма – красавица Ирма, давно влюбленная в двоюродного брата Галана, который, хоть и крутит с ней роман, все же уже несколько лет женат и имеет дочь. Во время очередной ссоры с любимым у Ирмы случается выкидыш, и разъяренная девушка решается на страшную месть. Она идет к колдуну и по украденным из дома Галана волосам и крови наводит на его жену смертельную порчу – в течение пяти ночей женщина и все ее кровные родственники умрут.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы февраля 2025 года – среди прочего, на этой неделе на Netflix выйдет шпионский триллер "Нулевой день" с Робертом де Ниро, а на Prime Video стартует третий сезон боевика "Ричер".

Марина Григоренко