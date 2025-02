УНИАН подготовил подборку главных новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинских кинотеатрах стартует прокат супергеройского экшна "Капитан Америка: Дивный новый мир" по комиксам Marvel, романтической комедии "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки", польской драмы об украинских беженцах "Под вулканом" и еще нескольких новинок (разумеется, не обошлось без романтики).

Киногурманов, тем временем, порадуют ретроспективные показы шедевра французской анимации "Повелители времени".

В то же время онлайн выходят анимационный фэнтези-фильм "Ведьмак: Сирены из глубин" и романтический экшн "Ущелье" с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Капитан Америка: Дивный новый мир

Captain America: Brave New World (США, 2025, супергеройское/экшн)

После встречи с новоизбранным президентом США Таддеусом Россом, новый Капитан Америка Сэм Уилсон оказывается в эпицентре международного скандала. Теперь он должен выяснить цель коварного глобального заговора до того как его настоящий лидер заставит весь мир краснеть от ярости.

Это первый фильм киновселенной Marvel, в котором щит Капитана Америка вместо Стива (Крис Эванс) держит Сэм Уилсон (Энтони Маки), в прошлом напарник Кэпа – Сокол.

Также в фильме сыграли Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Мэверик", сериал "Сокол и Зимний солдат"), Харрисон Форд (франшизы "Индиана Джонс", "Звездные войны", "Бегущий по лезвию"), Лив Тайлер ("Невероятный Халк", трилогия "Властелин колец"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец") и другие.

Режиссером выступил Джулиус Она, на счету которого триллер "Девушка в беде" (2015), фантастический фильм ужасов "Парадокс Кловерфилда" (2017) и социальная драма "Люс" (2019).

Бриджит Джонс: Влюбленная в парня

Bridget Jones: Mad About the Boy (США, Великобритания, 2025, комеди/драма/романтика)

В четвертой части культовой романтической франшизы Бриджит Джонс – мать-одиночка, которая воспитывает 9-летнего сына Билли и 4-летнюю дочь Мейбл. После гибели любимого женщина застряла в эмоциональном круговороте материнских обязанностей, но под давлением семьи она начинает строить новую жизнь и даже устанавливает приложение для знакомств, где знакомится с мечтательным и энергичным юношей. Одновременно на горизонте появляется привлекательный учитель ее детей.

Как и в предыдущих частях, главную роль в ленте исполнила Рене Зеллвегер ("Чикаго", "Джуди").

Также в ленте сыграли Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Джентльмены"), Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Король говорит", "Кингсмен"), Лео Вудалл (сериал "Белый лотос"), Эмма Томпсон ("Реальная любовь", франшиза "Гарри Поттер"), Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Веном 3") и другие.

Режиссером фильма выступил Майкл Моррис, наиболее известный по работе над сериалами "Королевство", "Проповедник", "13 причин почему" и "Лучше звоните Солу".

Под вулканом

Pod wulkanem (Польша, 2024, драма)

В центре сюжета фильма – украинская семья из четырех человек, которая отправилась в отпуск на Канарские острова в феврале 2022 года. Однако, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, они за ночь из туристов превратились в беженцев.

Главные роли в фильме исполнили популярные украинские актеры Роман Луцкий ("Сторожевая застава", "Тарас: Возвращение", "Бесславные крепостные") и Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Я и Феликс", сериал "Перевозчица").

Снял ленту польский режиссер Дамиан Коцур, чей режиссерский дебют, драма "Хлеб и соль" 2022 года, выиграл приз жюри Венецианского кинофестиваля.

"Под вулканом" был избран кандидатом от Польши на "Оскар-2025", однако в шортлист он не попал.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов.

Тату на сердце

Marked Men:Rule + Shaw (США, 2025, романтика/драма)

В центре сюжета фильма – студентка-медик Шоу, которая влюбилась в зажигательного тату-мастера Рула с первого взгляда. У него – нет времени на отношения с "правильной" девочкой, хотя она единственная понимает его истинную сущность. Она живет по чужим правилам, а он – создает собственные. Короткая юбка, слишком много коктейлей и раскрытые тайны – эту ночь ни один из них не забудет никогда. Теперь Шоу и Рул должны выяснить, как такая девушка и такой парень могут остаться вместе, не разрушив собственной любви.

Главные роли в фильме сыграли Сидни Тейлор (сериал "Американец китайского происхождения") и Чейз Стоукс ("Уродина", сериал "Внешние отмели").

Режиссером выступил Ник Кассаветис, автор таких хитовых мелодрам, как "Она прекрасна", "Дневник памяти" и "Мой ангел-хранитель".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 76% от зрителей.

Здесь и сейчас

Here (США, 2024, драма)

Новая работа культового Роберта Земекиса (трилогия "Назад в будущее", "Смерть ей у лицу", "Форрест Гамп") наконец-то со второй попытки таки выходит в украинский прокат – изначально фильм планировали выпустить в начале декабря прошлого года, но в последний момент его релиз был отменен.

События этой камерной ленты крутятся вокруг обычного дома в Новой Англии, который, впрочем, может немало рассказать: от будущего до давно минувших времен, например, времен Гражданской войны. Или даже окунуться в период, когда по местным полянам бродили мамонты. Это история одной семьи и одновременно сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь, в этом ничем не примечательном доме.

Главные роли в фильме сыграли Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Терминал") и Робин Райт ("Она прекрасна", "Чудо-женщина", сериал "Карточный домик").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 37% одобрения от критиков и 59% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 39 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,9 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Хочу сейчас

Fino alla fine (Италия, 2024, драма/криминал)

Главная героиня фильма – двадцатилетняя блондинка Софи из Калифорнии, путешествующая по Италии с сестрой. Ее сицилийские каникулы становятся совершенно непредсказуемыми, когда она встречает местного сердцееда Джулио в компании друзей. То, что начиналось как флирт и романтическое приключение, за одну ночь становится пугающим водоворотом событий. Девушка неожиданно погружается в преступный мир, который грозит превратить последний день ее отпуска в последний день жизни.

Главную роль в фильме сыграла американская актриса Елена Кампурис ("Матрица времени", "Дети кукурузы").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов.

Повелители времени

Les Maîtres du temps (Франция, 1982, приключения, фантастика, анимация)

В рамках "Зимней ретро программы 2025" от кинокомпании "Артхаус Трафик" украинские киноманы смогут посмотреть на больших экранах шедевр французской анимации "Повелители времени" от культового Рене Лалу (также снял мультфильмы "Дикая планета" и "Гандагар").

В центре сюжета – капитан звездолета, который получает сигнал бедствия с далекой планеты. Он узнает, что в беде оказался сын его друга. Маленький мальчик остался один на этой дикой планете, и теперь блуждает по ней, исследуя природу и прячась от опасностей. Капитан решает немедленно отправиться спасать ребенка, но на борту его космического корабля есть пассажиры, которым эта идея не нравится. Этот необычный мультфильм сочетает глубокий философский смысл и неповторимую визуальную стилистику.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 82% от зрителей.

Интересные факты о "Повелителях времени" читайте в нашем отдельном материале.

Ущелье

The Gorge (США, 2025, боевик/романтика)

Фильм рассказывает о двух элитных солдатах, которые получают таинственную миссию: охранять обе стороны глубокого и непроходимого ущелья, не подозревая, что на самом деле лежит под ними. Наблюдая друг за другом в прицел, они постепенно влюбляются.

Главные роли в фильме исполнили Майлз Теллер ("Одержимость", "Топ Ган: Маверик"), Аня Тейлор-Джой ("Меню", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага") и Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Аватар").

Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон ("Синистер", "Доктор Стрэндж", "Черный телефон").

Фильм станет доступен 14 февраля 2025 года на Apple TV+.

Ведьмак: Сирены из глубин

The Witcher: Sirens of the Deep (США, Польша, Южная Корея, 2025, фэнтези/анимация)

Очередная лента о приключениях Геральта из Ривии является адаптацией рассказа "Немного жертвенности" из книги Анджея Сапковского "Меч Предназначения". Там рассказывается о том, как ведьмак помогал князю, который полюбил сирену, а также встретил девушку-барда Эсси Давен.

События ленты разворачиваются между пятым и шестым эпизодами первого сезона "Ведьмака". Несмотря на сериальные образы героев, к озвучке Геральта вернулся Даг Кокл, официальный голос героя в играх CD Projekt RED. Роли других персонажей исполнил сериальный каст, в том числе Джои Бейти в роли Лютика и Аня Чалотра в роли Йеннефер из Венгерберга.

В первых обзорах "Ведьмак: Сирены глубин" называют "приятным", но не самым удачным темным фэнтези. Благодаря озвучке Кокла фильм может понравиться фанатам игровой вселенной, но экшен-сцены иногда выглядят странно.

Фильм стал доступен на Netflix 11 февраля 2025 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы февраля 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдут финальные эпизоды "Кобра Кай", а на Showtime стартует третий сезон "Шершней". Тем временем, на Max состоится премьера третьего сезона "Белого лотоса".

Марина Григоренко