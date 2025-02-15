Лента была случайно снята во время реального боя на камеру GoPro, прикрепленную к шлему режиссера,

С 20 февраля 2025 года в украинский прокат выходит новый фильм режиссера и военного Олега Сенцова.

Документальная лента "Реал" (Real), премьера которой состоялась еще летом 2024 года на кинофестивале в Чехии, предоставляет зрителям уникальную возможность увидеть войну глазами непосредственного участника боевых действий. Лента, случайно снятая во время реального боя на камеру GoPro, прикрепленную к шлему режиссера, переносит публику в самое сердце боя, где каждый звук и каждое движение передают реалии фронта.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывает, почему стоит посмотреть новинку на больших экранах.

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Режиссер и солдат: две роли Олега Сенцова

Сенцов, известный по своим предыдущим работам "Номера" и "Носорог", на этот раз выступает не только как режиссер, но и как солдат, ведь с началом полномасштабного вторжения России кинематографист присоединился к рядам ВСУ.

Его фильм – это не постановочная драма, а настоящая документальная запись одного из боевых дней на фронте. Зрители оказываются в окопе вместе с бойцами, слышат переговоры по рации, чувствуют напряжение и опасность, с которыми сталкиваются украинские военные.

Международное признание

Мировая премьера "Реала" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где фильм получил положительные отзывы критиков.

А президент Чехии Петр Павел охарактеризовал ленту как: "Очень важный фильм, который может рассказать больше, чем десять репортажей или целая книга".

Фильм также уже успел получить ряд положительных отзывов от международных изданий. Так, The Hollywood Reporter назвал его "важным историческим документом", а Variety отметил его как "незапланированный, но чрезвычайно увлекательный фильм".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Правда о войне

"Реал" – это не просто фильм о войне. Это личный взгляд на события, которые происходят прямо сейчас, через объектив человека, который решил взять в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Это свидетельство мужества, страха, надежды и отчаяния, которые сопровождают каждого на передовой.

В своих интервью Сенцов подчеркивает, что "Реал" показывает войну такой, какой она есть на самом деле, без прикрас и цензуры. Он отмечает, что многие люди не осознают всей жестокости и хаоса, с которыми сталкиваются военные на передовой.

"Если бы люди знали всю правду о войне, то они были бы очень расстроены", – говорит режиссер.

Просмотр этого фильма поможет лучше понять, с какими вызовами сталкиваются украинские военные, и почему так важно поддерживать их в это сложное время. "Реал" – это возможность увидеть войну глазами тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради будущего Украины.

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