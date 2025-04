УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели, в том числе фестивальных.

Главной премьерой этой недели в кинотеатрах Украины станет готический фильм ужасов "Грешники" от Райана Куглера, в котором Майкл Б. Джордан играет братьев-близнецов.

Также на больших экранах можно будет посмотреть безумный экшн "Рейс навылет" с Джошем Хартнеттом, триллер "Под замком" с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, анимационную драму "Самый ценный груз" от оскароносного Мишеля Хазанавичуса и еще несколько новинок.

Кроме того, 18 апреля в Киеве стартует третий фестиваль квир-кино Sunny Bunny.

Видео дня

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Грешники

Sinners (США, 2025, триллер/ужасы/драма)

Этот фильм в жанре "южная готика" рассказывает о братьях-близнецах, которые возвращаются в свой родной город в Луизиане 1930-х годов, чтобы оставить непростую жизнь позади и начать все с начала. Однако в родном доме их ждет еще большее зло – кровожадные вампиры, встречу с которыми пережить смогут далеко не все.

Обоих братьев в "Грешниках" в сыграл Майкл Б. Джордан ("Черная пантера", франшиза "Крид").

Также в ленте задействованы Хейли Стейнфелд ("Бамблби", "Настоящее мужество", сериал "Соколиный глаз"), Джек О'Коннелл ("Непокоренный", "Феррари", сериал "Северные воды"), Вунми Мосаку ("Дэдпул и Росомаха", сериалы "Локи", "Страна Лавкрафт"), Джейми Ловсон ("Королева-воин"), Омар Бенсон Миллер ("Правдивая ложь") и другие.

Режиссером фильма выступил Райан Куглер, который ранее уже снимал Джордана в фильмах "Черная пантера" и "Крид". Также они вместе работали над режиссерским дебютом Куглера – фильмом "Станция Фрутвейл".

Сейчас оценка фильма на Rotten Tomatoes составляет 100% одобрения от критиков (на основе 47 отзывов), тогда как на Metacritic кинообозреватели оценили его в 83 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Рейс навылет

Fight or Flight (США, Великобритания, 2025, триллер/боевик/криминал)

Главный герой фильма – неудачливый наемник Лукас Рейес, которого нанимают выследить и сопроводить в самолете новую цель: неуловимого суперхакера-террориста по прозвищу Призрак. Однако ситуация осложняется тем, что у Призрака много врагов, и все они узнали, где и когда его искать. Поэтому весь самолет теперь забит профессиональными убийцами.

Главную роль в ленте сыграл Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Город грехов", "Гнев человеческий", "Западня").

Также в фильме задействованы Чарита Чадран (сериал "Бриджертоны"), Юлиан Костов (сериалы "Тень и кость", "Берлинская резидентура", "Белый лотос"), Кэти Сакгофф (сериалы "Крейсер "Галактика", "Мандалорец") и Марко Зарор ("Джон Уик 4", "Алита: Боевой ангел").

Режиссером ленты выступил Джеймс Мадиган, который ранее работал над визуальными эффектами "Железного человека 2", а также был вторым режиссером фильмов "Трансформеры: Время Звероботов" и "Мег".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил аж 100% одобрения от критиков (правда, на основе лишь 11 отзывов).

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Под замком

Locked (США, 2025, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – молодой воришка, который в ожидании легкой добычи проникает в роскошный внедорожник. Но вдруг двери авто запираются и он оказывается в ловушке смертельной игры. На связи с ним – загадочный незнакомец, который видит каждое его движение и предлагает выбор: выжить или заплатить за свои грехи.

Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард ("Носферату", "Оно", "Дэдпул 2", "Варвар") и Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Дракула", "Тор", "Отец").

Режиссером фильма выступил Дэвид Яровески, который до этого снял супергеройский фильм ужасов "Брайтбьорн".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 65% одобрения от критиков и 75% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 45 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – лишь в 3,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы").

Самый ценный груз

La plus précieuse des marchandises / The Most Precious of Cargoes (Франция, Бельгия, 2024, драма/анимация)

Фильм, основанный на романе выдающегося французского писателя и драматурга Жана-Клода Грумберга (он же стал сосценаристом), рассказывает историю времен Второй мировой войны. Недалеко от колеи, по которой ежедневно проносятся поезда смерти, живут лесоруб с женой. Однажды женщина находит в снегу младенца – маленькую еврейскую девочку. Несмотря на возражения мужа, героиня решает приютить ребенка и спрятать его от ужасов войны. Однако, решив оставить находку, семья и сама оказывается в опасности.

Снял ленту французский режиссер Мишель Азанавичус – обладатель премий "Оскар", BAFTA, "Сезар" и "Гоя", наиболее известный благодаря своей черно-белой романтической комедии "Артист".

Картина стала одним из немногих анимационных проектов в истории Каннского кинофестиваля, которые соревновались в основном конкурсе за главную награду – "Золотую пальмовую ветвь". Кроме того, лента стала фильмом-открытием и участником официального конкурса Международного фестиваля анимационных фильмов в Аннеси – главного анимационного фестиваля мира.

Визуальный стиль фильма вдохновлен японскими гравюрами и работами французского художника-иллюстратора Анри Ривьера, который работал в направлении японизма. Музыку к ленте написал двукратный обладатель "Оскара" Александр Деспла, известный саундтреками к двум завершающим частям франшизы "Гарри Поттер", ряду фильмов Уэса Андерсона ("Астероид сити", "Отель Гранд Будапешт") и Романа Полански ("Офицер и шпион", "Резня").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 67% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Спящие псы

Sleeping Dogs (США, 2024, триллер/детектив/криминал)

После лечения провалов в памяти бывший детектив Рой Фримен узнает, что заключенный, приговоренный к смертной казни, которого он арестовал 10 лет назад, начал заявлять о своей невиновности. Фримен обращается к своему бывшему партнеру, чтобы тот помог ему восстановить дело и раскрыть правду. Вместе они начинают распутывать паутину тайн, связанную с жестоким убийством профессора колледжа.

Главную роль в фильме сыграл Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд на Юму", "Отверженные", "Человек из стали").

Также в ленте задействованы Карен Гиллан (франшиза "Стражи галактики", сериал "Доктор Кто"), Мартон Чокаш ("Праведник", "Кукушка"), Томми Флэнаган ("Храброе сердце", сериал "Сыны анархии") и другие.

Снял фильм Адам Купер, для которого это режиссерский дебют. До этого он отметился сценарной работой над фильмами "Кредо убийцы", "Перевозчик 4" и "Дивергент 3".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 42% одобрения от критиков и 82% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 45 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,3 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Опера!

The Opera! (Франция, Италия, 2024, драма/фэнтези/мюзикл)

Зрителям предлагают окунуться в зрелищную вселенную, созданную при участии модного дома Dolce&Gabbana. Мифическая история Орфея и Эвридики здесь перенесена в наше время. Накануне собственной свадьбы Эвридику убивают выстрелом в сердце. Охваченный горем Орфей в сопровождении загадочного таксиста-Харона отправляется в опасное путешествие в подземный мир – зловещий отель "Гранд Аид", где стирается граница между жизнью и смертью, чтобы вернуть любимую. Времени у него – до конца солнечного затмения.

Среди прочих в фильме задействованы легенды европейского кино Венсан Кассель ("Необратимость", "Багровые реки", "Черный лебедь", "Транс", дилогия "Три мушкетера"), Фанни Ардан ("8 женщин", "Соседка", "Каллас навсегда") и Росси де Пальма ("Женщины на грани нервного срыва", "Разорванные объятия", "Мужчина, который убил Дон Кихота", "Параллельные матери").

Между тем, арии в фильме исполнили самые известные голоса мира.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Супермалыш

Super-Charlie (Дания, Швеция, 2024, анимация/семейный)

В центре сюжета фильма – мальчик Вилли, который всегда мечтал стать супергероем и бороться с преступниками вместе со своим отцом-полицейским. Однако неожиданно в семье появляется новорожденный братик Чарли. Мало того, что малыш получает все внимание, так еще и оказывается, что Чарли обладает сверхспособностями. Между тем суперзлодей и сумасшедший ученый решили наконец воплотить в жизнь свой зловещий план. Поэтому младенец с суперспособностями и его старший брат должны объединиться в команду, чтобы спасти город.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов.

Кинофестиваль Sunny Bunny 2025

С 18 по 25 апреля 2025 года в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет уже третий фестиваль квир-кино SUNNY BUNNY ("Солнечный зайчик"), который является одной из конкурсных программ Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Откроет фестиваль документальный фильм "Королевы радости" (Queens of Joy) совместного производства Украины, Франции и Чехии от украинского режиссера и сценариста Ольги Гибелинды ("Города и их герои", "Где-то-что-то"). В центре сюжета – три украинские дрэг-королевы (Дива Монро, Марлен Шкандаль и Аура), которые в начале полномасштабной войны отказываются покидать свою родину. Вместо побега они решают бороться: за свободу, ЛГБТК+ сообщество и само свое существование.

В то же время в международную конкурсную программу фестиваля вошли 11 полнометражных фильмов 2024-2025 годов выпуска со всего мира, которые раскрывают тему квирности, исследуют телесность, идентичность, потерю, принятие и протест. Среди них – участники и номинанты Канн, Сандэнса и других влиятельных кинофестивалей.

Кроме того, столичных киноманов во время фестиваля ждет ретроспектива британского квир-кино, внеконкурсная программа "Панорама" и еще целый ряд интересных событий.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы апреля 2025 года – на этой неделе на The CW стартует мистический триллер "Шерлок и дочь", а на Apple TV+ состоится премьера неординарной комедии "Правительственный сыр". Тем временем, на Amazon Prime выйдет военная драма "Узкая дорога на дальний север" с Джейкобом Элорди в главной роли.

Марина Григоренко