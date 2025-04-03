Главные роли в фильме сыграли легендарный Уиллем Дефо и Финн Вулфгард из "Очень странных дел".

24 апреля 2024 года в кинотеатрах Украины стартует прокат фильма "Очи: Легенда Карпат" (The Legend of Ochi) – зрелищного фэнтези, в котором переплетаются миры людей и магических существ.

"Режиссер Исайя Саксон создал мир, который не является ни сугубо реалистичным, ни полной фантазией", – говорит четырехкратный оскаровский номинант Уиллем Дефо, сыгравший в ленте одну из главных ролей.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, которая является дистрибутором фильма в Украине, рассказывает об этой невероятной киносказке, полной магии Карпат.

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О чем фильм

В отдаленном карпатском селе живет застенчивая фермерская девушка-подросток по имени Юля, которую растили в страхе перед неуловимым видом магических существ, известным как Очи. Местные жители уверены, что Очи, которые живут в окрестных лесах, – злобные, опасные и желают людям только зла. Но однажды Юля находит раненого и брошенного малыша Очи. Она понимает, что это – никакой не монстр, а просто напуганный и растерянный ребенок, которому нужна помощь. Поэтому Юля, нарушая все предостережения и запреты, сбегает вместе с маленьким Очи, чтобы помочь малышу вернуться домой.

Режиссер-дебютант и звездный каст

"Очи: Легенда Карпат" написал и снял Исайя Саксон, для которого этот фильм стал дебютной полнометражной работой. Исайя прославился работой над музыкальными клипами – в частности, для Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Канье Уэста, Grizzly Bear и других популярных исполнителей. Но еще с тех пор, как юный Исая работал в видеомагазине (кстати, с этого же начинал свой путь и Квентин Тарантино), он всегда мечтал снять настоящее кино. И вот наконец его мечта сбылась.

Для Саксона "Очи: Легенда Карпат" – очень личная история. И не только потому, что его предки происходят из Карпатского региона. Саксона всегда интересовала связь между детьми и загадочными существами из других миров – так, как в его любимых фильмах "Инопланетянин" Стивена Спилберга и "Мой сосед Тоторо" Хаяо Миядзаки. И именно об этом он написал и снял свое дебютное кино.

На главную роль девочки Юли режиссер пригласил юную немецкую актрису Хелену Ценгель, которая стала известной после роли в ленте режиссера Пола Гринграсса "Новости со всего мира" (2020), где она сыграла вместе с Томом Хэнксом.

Роль отца Юли, сурового Максима, сыграл Уиллем Дефо ("Антихрист", "Бедные-несчастные", "Носферату"), и режиссер признается, что просто не представлял в этой роли кого-то другого.

"Когда я писал этого персонажа, казалось, что Уиллем, которого я знал по другим фильмам, помогал мне формировать образ героя, – говорит Саксон, – Его голос диктовал мне слова, и я знал, что никто другой не сможет сыграть эту роль".

Жену Максима, которая покинула семью, чтобы пасти овец в долине, сыграла Эмили Уотсон (сериалы "Чернобыль", "Дюна. Пророчество"), а роль Петра, сводного брата Юли, досталась звезде фильмов "Оно", "Охотники за привидениями" и сериала "Очень странные дела" Финну Вулфгарду.

Настоящие Карпаты и почти настоящий Очи

"Я знал, что хочу снимать на натуре, в отдаленных районах Карпатских гор, где, когда вы выезжаете из городов, вы видите конные подводы и людей, которые живут в чрезвычайной близости к земле, – рассказывает режиссер. – Карпаты – это наиболее сохранившиеся первобытные леса во всей Европе, где достаточно медведей, рысей и волков. Так что побывать там – это как путешествие на машине времени".

Возможно, если бы не полномасштабная война, фильм, вдохновленный Украиной, в Украине бы и снимался. Но, к сожалению, этого не произошло. Впрочем, Саксон все же нашел для своей ленты настоящие Карпаты – просто с другой стороны границы, в Румынии.

Что касается магических жителей этих таинственных лесов, то они тоже почти настоящие. Чтобы добиться максимальной реалистичности, режиссер решил минимально использовать CGI-эффекты.

Так же, как бэби Йода (Грогу) в "Мандалорке", малыш Очи – это кукла, которой на фоне "зеленого экрана" управляют несколько кукловодов. А взрослых Очи в фильме играют три основных актера, которые исполняют сцены в специальных костюмах, дополненных удлинителями конечностей. И костюмы, и кукла имеют аниматронные головы, причем каждая деталь лица управляется командой людей. Поэтому фактически визуальные эффекты в фильме в основном использовались только для удаления кукловодов из кадра.

"Это киномагия"

Лента, мировая премьера которой состоялась на фестивале Sundance, уже имеет положительные отзывы первых кинокритиков и простых зрителей. Сейчас его оценка на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Очи: Легенда Карпат" заставляет задуматься: "Ну как они это сделали?". И это – только чтобы еще больше удивиться, когда осознаешь, как именно это было физически воплощено. Это киномагия", – с восторгом пишет обозреватель Variety об этой ленте с чрезвычайно скромным как для Голливуда бюджетом всего в 10 миллионов долларов.

А Deadline в свою очередь называет фильм "глотком свежего воздуха и потрясающим визуальным удовольствием, которое понравится не только самым маленьким членам семьи".

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