20 мая состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме отгремел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение". На сцене выступили представители 17 стран.

Все они показали достойный уровень профессионализма. Кто-то исполнил душевные песни, под которые зрители просто затаили дыхание, а кто-то решил просто "разорвать" сцену танцами.

В подборке УНИАН самые яркие выступления со второго полуфинала.

Наталия Гордиенко - Sugar (Молдова)

Представительница Молдовы представила "сладкую" песню под названием Sugar. На сцене певица появилась с харизматичными танцовщиками. Они танцевали на подвижной платформе, что напоминает кубик сахара.

"Вроде выглядит все легко, но я вас уверяю - это очень сложно. Мне не только необходимо контролировать в голове "рисунок номера", а еще петь, танцевать, работать на камеру", - сказала Гордиенко.

Hurricane - Loco Loco (Сербия)

Женская группа выступила с зажигательной песней. Девушки смогли "завести" весь зал своими танцами. Их номер чем-то напомнил "дикие танцы" украинской певицы Русланы, а в целом группа похожа на "ВИА Гру".

Black Mamba - Love is On My Side (Португалия)

Группа Black Mamba существует уже 11 лет. За это время они выпустили несколько альбомов. Раньше они пели на разных вокальных конкурсах на родном языке, а сегодня, на Евровидение, впервые исполнили песню на английском. Номер получился сдержанным, но не менее впечатляющим, и в основном благодаря вокалу солиста.

Blind Channel - Dark Side (Финляндия)

Их выступление, пожалуй, многие ждали с нетерпением. Ведь это группа - настоящий взрыв. В группе Blind Channel шесть участников, и они настоящие звезды в Финляндии. На своих концертах ребята используют много пиротехники. Однажды у одного из участников даже загорелись волосы во время выступления.

Samanta Tina - The Moon Is Rising (Латвия)

31-летняя Samanta Tina начала свой творческий путь в 2010 году. Уже через два года получила премию "Славянского базара". В прошлом году певица должна была участвовать в Евровидение, но его отменили из-за пандемии коронавируса. А вот в этот раз она поразила зрителей не только эстетически красивым номером, но и сильным вокалом.

