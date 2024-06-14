Мужчина показал последствия повреждения локтя.

Известный американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон получил серьезную травму на съемках нового фильма "Smashing Machine" ("Крушащая машина"), в котором также сыграет украинский боксер Александр Усик.

Новость о неприятном инциденте рассказал сам актер в своем Instagram. Оказалось, что он сильно травмировал локоть, из-за чего нужно делать МРТ.

"Мой локоть поцеловал какой-то монстр. Сегодня меня изрядно побили на наших сценах. Возможно, есть повреждения мягких тканей. Там много жидкости, которую я должен удалить перед МРТ. Но болит ощутимо", - написал Дуэйн и показал свою руку с большим синяком.

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Что именно произошло и сколько времени нужно для лечения - он не отметил. Однако обратился за советом к подписчикам. Актер спросил о методах, которые могут ему помочь быстрее восстановиться и вернуться к съемочному процессу.

Что известно о фильме "Крушащая машина"

"Крушащая машина" - это автобиографическая драма, в которой рассказывается о жизни экс-бойца UFC Марка Керра. Именно его сыграет Джонсон. А вот украинский боксер Александр Усик будет в роли Игоря Волчанчина - украинской легенды ММА.

Также в фильме будут играть такие актеры: Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович. Режиссером станет Банн Сафди. Выход киноленты планируется на 2025 год.

Напомним, недавно "Скала" обратился к Александру Усику, с которым сыграет в фильме.

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