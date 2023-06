Фильм "Отважный и смелый" расскажет об отношениях Брюса Уэйна с его сыном Дэмиеном.

Аргентинский режиссер Андрес Мускетти, ответственный за выпущенный на этой неделе сольный фильм о Флэше, также снимет еще один фильм в рамках киновселенной DC – следующий фильм о Бэтмене.

Как пишет The Hollywood Reporter, о привлечении Мускетти, который до этого также снял фильмы ужасов "Мама", "Оно" и "Оно 2", к работе над фильмом "Отважный и смелый" (The Brave and the Bold) говорили несколько недель, однако на этой неделе сделка была наконец окончательно заключена.

"Мы увидели "Флэша" еще до того, как стали за руль DC Studios, и знали, что мы в руках не только дальновидного режиссера, но и большого поклонника DC. Это отличный фильм – забавный, эмоциональный, захватывающий – и близость и страсть Энди к этим персонажам и этому миру просто резонируют в каждом кадре. Итак, когда пришло время искать режиссера для фильма "Отважный и смелый", на самом деле был только один выбор. К счастью, Энди согласился", – говорится в заявлении новых руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Что известно о фильме "Отважный и смелый"

Фильм "Отважный и смелый" (The Brave and the Bold) расскажет об отношениях Брюса Уэйна/Бэтмена с его сыном Дэмиеном Уэйном. Его матерью является Талия аль Гул, и довольно долго Уэйн не знал о существовании сына. Подросток был воспитан наемными убийцами из Лиги теней, однако постепенно он наладил отношения с настоящим отцом и впоследствии стал новым Робином.

"Это очень странная история отца и сына", – сказал Ганн журналистам в конце января, анонсируя фильм.

Фильм станет частью обновленной вселенной DC и будет сниматься независимо от "Бэтмена 2" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, с другим актером в главной роли. В то же время фильм Ривза войдет в DC Elseworlds ("Другие миры DC"), куда войдут еще несколько проектов, несвязанных с основной киновселенной.

Какие еще проекты будут входить в обновленную вселенную DC

В феврале 2023 года Ганн и Сафран объявили о своих планах на ближайшие несколько лет, анонсировав сразу десять новых проектов – по пять фильмов ("Супермен: Наследие", "Авторитеты", "Отважный и смелый", "Супергерл: Женщина завтрашнего дня", "Болотная тварь") и сериалов ("Существа-коммандос", "Уоллер", "Фонари", "Потерянный рай", "Бустер Голд").

Уже известно, что сам Джеймс Ганн снимет следующий фильм о Супермене. При этом Генри Кавилл, игравший роль Кларка Кента в нескольких последних проектах расширенной киновселенной DC, точно в нем не сыграет – на главную роль будут искать младшего актера, ведь фильм должен рассказать именно о молодых годах героя, в частности, о его становлении как личности.

Кроме того, уже известно фильм "Болотная тварь" снимет Джеймс Мэнголд ("Прерванная жизнь", "Поезд на Юму", "Логан", "Аутсайдеры", "Индиана Джонс и реликвия судьбы").

