Фильм "Супермен: Наследие" должен выйти летом 2025 года.

Джеймс Ганн ("Стражи галактики", "Отряд самоубийц: миссия навылет", "Миротворец"), который в конце прошлого года вместе со своим давним бизнес-партнером продюсером Питером Сафраном возглавил DC Studios, стал режиссером фильма "Супермен: Наследие" (Superman: Legacy).

"Да, я снимаю фильм "Супермен: Наследие", который выйдет 11 июля 2025 года... До этого момента был долгий путь", – объявил Ганн на своей странице в Instagram.

Режиссер рассказал, что ему впервые предложили снять "Супермена" много лет назад, но тогда он отказался, потому что не представлял, как "дать Супермену достоинство, которого он заслуживал". Чуть меньше года назад Ганн увидел путь развития персонажа, во многом сосредоточенный вокруг того, как на формирование личности Супермена повлияли его аристократические криптонские родители и его родители-фермеры из Канзаса.

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"Поэтому я решил наконец взяться за написание сценария. Но я сомневался по поводу режиссуры, несмотря на то, что Питер Сафран и другие постоянно донимали меня... Если коротко, то мне нравится этот сценарий, и я невероятно взволнован, когда мы начнем это путешествие", – рассказал Ганн.

Отметим, что пока неизвестно, кто сыграет Супермена в новом фильме, однако это точно будет не Генри Кавилл.

Расширенная вселенная DC Джеймса Ганна

В конце января 2023 года Джеймс Ганн и Питер Сафран анонсировали первую часть первой главы DCU под названием "Боги и монстры", которая рассчитана до 2027 года.

Сюда вошли десять проектов – пять фильмов и пять сериалов. Среди них как проекты, основанные на выдающихся героях DC, включая фильм о Супермене, фильм о Бэтмене и Робине, сериал-приквел "Чудо-женщины" и детективный сериал "Зеленый фонарь", так и несколько проектов с менее известными персонажами, среди которых – Бустер Голд и Болотная тварь.

По словам Сафрана, они намерены создать в рамках DCU единую мультивселенную, способную конкурировать со вселенной Marvel Studios.

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