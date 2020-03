Игги Поп выпустил клип, посвященный музыканту Лу Риду

Композиция вошла в 18-й альбом Игги Попа, релиз которого состоялся в сентябре 2019 года.

Американский рок-исполнитель Игги Поп выпустил клип на песню We Are The People, посвященный музыканту Лу Риду (2 марта ему бы исполнилось 78 лет).

Композиция вошла в 18-й альбом Игги Попа под названием Free, релиз которого состоялся в сентябре 2019 года.

В основу песни также были положены стихи Лу Рида, написанные в 70-годах, передает 112.ua. Режиссером видео стал Саймон Тейлор, уже снимавший для музыканта клипы James Bond, Loves Missing. В ролике Игги Поп подражает Риду и его фирменной манере исполнения.

Льюис Аллан Рид - американский музыкант, певец и автор песен, признанный одним из наиболее влиятельных музыкантов прото-панка и глэм-рока. Один из основателей и лидер рок-группы The Velvet Underground. Занимает 81-е место в списке "100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone". Умер 27 октября 2013 года.