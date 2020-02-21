Группа MOZGI впервые спустя долгое время выпустила новый клип (видео)

Состоялась премьера клипа на песню "Девчонка", идею которого выбрали подписчики соцсетей группы.

Популярная украинская группа MOZGI порадовала своих фанатов новой работой.

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На официальном YouTube-канале артистов состоялась премьера клипа на песню "Девчонка", идею которого выбрали подписчики соцсетей группы. Голосование проходило в два этапа, и лидером стало предложение показать в новом видео женщин в мужских профессиях.

"Женщины стали гораздо сильнее, более собраннее и ответственнее нас. Они могут заменить мужчин в любой профессии и в любой ситуации, даже внепланетной. Чего только стоят женщины-космонавты - настоящие секс-символы. Круто, что современные женщины могут все! Мы этим восхищаемся, и, как настоящие мужики, от этого тащимся", - прокомментировал идею видео фронтмен группы Потап.