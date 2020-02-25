Лобода шокировала поклонников новым клипом (видео)

Режиссером видео выступил известный клипмейкер Алан Бадоев.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, шокировала поклонников новым клипом по мотивам фильмов ужасов.

В клипе, опубликованном на песню "Новый Рим" в Youtube, Лобода сначала появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью". Но сами заражаются танцевальными мотивами.

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Режиссером видео выступил известный клипмейкер Алан Бадоев. Клип был опубликован 25 февраля и за несколько часов уже собрал более 41 тысячи просмотров.

"Если видите странные клипы, знайте это всё фантазия Алана Бадоева"; "Бадоев что то новое и очень тяжёлое употребляет"; "Ждала клип, но разочарована"; "Клип о том, как я пьяная, танцую в клубе"; "Клип впечатляет и полностью подходит к песне и к новой ЛО, которая не перестаёт удивлять"; "Этот клип - описание того, как я танцую в нетрезвом состоянии"; "Вроде и прикольный, но в то же время какой-то очень странный, дебильный что ли"; "Что вы курили?"; "Просто феерия безвкусия и бессмысленности"; "Я ожидала большего какого-то взрыва, а тут просто тихий пук"; "Это что-то новенькое и интересное!!! Очень понравился смысл клипа"; "В этом клипе у Лободы просто какие-то бесконечные ноги", - пишут комментаторы под видео.

Напомним, ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников необычным коллажем. Она предстала на допросе у Ксении Собчак.