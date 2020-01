В Лондоне начались съемки нового фильма о Бэтмене: опубликованы фото

В Лондоне начались съемки новой экранизации комиксов о Бэтмене от режиссера Мэтта Ривза.

Пользователи Twitter сделали на городских улицах фото автомобилей с надписью «Готэм», а некоторым удалось отснять актеров или дублеров.

В соцсетях предполагают, что на снимки попали исполнители главных ролей – Роберт Патиссон (Бэтмен) и Колин Фарел (Пингвин).

Can confirm 100% as he never revealed his face but this is Robert.....!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol