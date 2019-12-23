Роберт Паттинсон пообещал сниматься в порно, если "Бэтмен" провалится

При этом работу над "Бэтменом" актер назвал достижением.

Британский актер Роберт Паттинсон пообещал заняться съемками в порно в случае провала «Бэтмена», в котором он исполняет главную роль. Правда, при этом он пояснил, что уйдет не в обычную порнографию, а в артхаусное кино для взрослых.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте такжеЗвезда "Бэтмена" отказался снова худеть и толстеть ради будущих фильмов (фото)В ходе обсуждения супергеройской роли он заявил, что для него нет более сурового критика, чем он сам. Актер назвал работу над «Бэтменом» достижением, добавив, что всегда чувствовал связь с этим персонажем. По его словам, в этой роли содержится сила, которая привлекает всех.

«Я думаю, что у меня хороший вкус в кино. Даже после очень короткой встречи я могу сказать, получится ли у режиссера сделать что-то хорошее или нет», – отметил Паттинсон.

Он также признался, что на самом деле не знает, как играть.

Ранее УНИАН сообщал, что злодея в новом фильме о «Бэтмене» сыграет Питер Сарсгаард.