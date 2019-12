Группа Within Temptation выступит на Atlas Weekend-2020

Широкой аудитории Within Temptation стали известны благодаря синглу Ice Queen из альбома Mother Earth 2001 года.

Нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation выступит на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года.

"Голландский симфоник-металл едет в Киев. Теперь и у нас будет возможность услышать вживую седьмой альбом группы Resist, а также много знаковых композиций, которые мы слушаем уже почти 20 лет", - говорится на странице фестиваля в Facebook.

Within Temptation была основана в 1996 году гитаристом Робертом Вестерхольтом и вокалисткой Шарон ден Адель. Музыкальный стиль Within Temptation определяют как симфоник-метал. Группа приобрела известность на андеграундной сцене уже после выхода первого альбома Enter в 1997 году. Широкой аудитории Within Temptation стали известны благодаря синглу Ice Queen из альбома Mother Earth 2001 года.