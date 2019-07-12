Atlas Weekend назвал замену A$AP Rocky

Рэпер A$AP Ferg выступит 13 июля на главной сцене фестиваля Atlas Weekend

Рэпер A$AP Ferg выступит 13 июля на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве вместо A$AP Rocky, которого арестовали в Швеции.

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Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Как сообщал УНИАН, рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.