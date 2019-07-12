цей матеріал доступний українською

Atlas Weekend назвал замену A$AP Rocky

10:12, 12 июля 2019
Кино и музыка
180 0
Рэпер A$AP Ferg / фото: Atlas Weekend

Читайте такжеРоссийская группа Little Big заговорила на украинском на Atlas Weekend в Киеве (фото)

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Как сообщал УНИАН, рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#Atlas Weekendпогода в Киеве