Сергей Бабкин выпустил новую песню и призвал всех обнажиться (видео)

Заставкой к лирик-видео стала художественная интерпретация известной фотографии, на которой Бабкин и его жена Снежана полностью голые.

Украинский певец Сергей Бабкин презентовал свой новый сингл "Єви і Адами".

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На своем Youtube-канале певец опубликовал лирик-видео, заставкой которого стала художественная интерпретация известной фотографии, где Бабкин и его жена Снежана полностью голые.

"Мы, люди на этой Земле, – одна большая команда, мы – творцы нашей Вселенной, мы – Евы и Адамы. Каждый из нас хочет одного и того же – любви. И наша обложка как раз о том, что нужно сбросить все лишнее, быть голыми в своих чувствах, поступках, стремлениях, ничего не скрывать, быть прозрачными, ясными, понятными", – делится Сергей.

Сергей Бабкин - Евы и Адамы: текст песни

То була наче ніч, то було наче сонце

І без меж, без облич, ніби ми незнайомці

Відкривали себе напоказ, бо не мали ми що ховати

Зупиняли іноді час, щоби не заважав кохати

Десь приблизно так багато років тому

Десь приблизно так постійно ставим кому

Десь приблизно так у всіх одне й те саме

Десь приблизно так від Єви і Адама

То були моря наших сліз, то був наш шлях додому

Лякав верх, збуджував низ, а чому саме так невідомо

Я ще раз помилюсь, я ще раз загляну в прірву

Всім, що маю з тобою поділюсь, все, що можу з себе вирву

Десь приблизно так багато років тому

Десь приблизно так постійно ставим кому

Десь приблизно так у всіх одне й те саме

Десь приблизно так від Єви і Адама (х2)

Від Єви і Адама (х4)

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