Эксперты рассказали, какая обувь особенно популярна осенью 2025 года.

Осень 2025 года уже принесла смену сезона в обувном гардеробе - сандалии и шлепанцы уступили место моделям с закрытым носком. Независимо от того, ищете ли вы новые пары или просто хотите быть в курсе актуальных тенденций, эксперты поделились своим видением того, что особенно популярно этой осенью, пишет издание RealSimple.

Модная обувь 2025: что носить осенью

Вот какие модели, по мнению экспертов, сочетают в себе актуальные тренды и практичность, что делает их отличным выбором для осенне-зимнего сезона 2025 года.

Высокие сапоги. Высокие сапоги до бедра становятся главным хитом сезона. По мнению стилиста Дженни Ли, тренд "без штанов" весны и лета логично перетекает в осень, делая такие сапоги обязательной частью гардероба. Их можно встретить в разных стилях - от романтичного у Chloe до минимализма Stella McCartney и классического пиратского у Vivienne Westwood. Ли советует сочетать их с микрошортами и плотными колготками, объемной футболкой или узкими джинсами и пушистым укороченным свитером для создания эффектного образа.

Ностальгические лоферы. Возрождение 90-х делает лоферы снова востребованными. Креативный директор John Fluevog Shoes Арабелла Баррос отмечает, что лоферы прекрасно дополняют строгие силуэты, удлиненные пальто и широкие брюки, которые преобладают в осенне-зимних коллекциях 2025 года. По ее словам, лично ей нравятся лоферы в мужском стиле, с каблуком или из интересной ткани, которые придают образу изысканность. Их удобно сочетать с укороченными или широкими брюками, а также с академичными комплектами - плиссированными юбками, блейзерами и многослойным трикотажем.

"Мэри Джейн". Традиционные "Мэри Джейн" осенью 2025 года обретают новые яркие интерпретации - с удобной подошвой и интересными дизайнерскими решениями. Баррос советует сочетать их с вещами "назад в школу", такими как блейзеры, плиссированные юбки и гольфы до колена, при этом обувь может иметь низкий или толстый каблук и застежки-ремешки для удобства.

Минималистичные кроссовки с низким профилем становятся универсальной осенней обувью. Они выделяются ультратонкой подошвой и ретро-элементами, навевающими стиль 90-х и начала 2000-х. Такие модели возвращают в коллекции Puma, Adidas и On, а дизайнеры добавляют роскошные материалы - замшу и конский волос - для создания уникального образа.

Раздвоенный носок в стиле таби. Ли отмечает, что раздвоенный носок уже давно популярен среди авангардной модной публики. Он чаще всего встречается в коллекциях Maison Margiela - на балетках, ботинках и туфлях "Мэри Джейн". Эксперт рекомендует сочетать обувь таби с более спокойным гардеробом, чтобы дать модели возможность выделиться, ведь она автоматически делает любой наряд интереснее.

Ботинки с квадратным носком. Квадратный носок 90-х возвращается в новой интерпретации с современными материалами, отмечает Баррос. Многие модели имеют низкий каблук, что делает их удобными для прогулок. Сапоги носят с платьями, юбками миди, объемным трикотажем и структурированными пальто, создавая винтажный, но актуальный образ.

Блестящие металлические акценты. Серебристые и металлические элементы остаются в тренде. Ли подмечает, что серебристые вставки встречаются на ботильонах и туфлях у Tory Burch, Acne Studios и Louis Vuitton. Главное - избегать излишней стилистики кантри и выбирать лаконичные, изысканные детали.

Туфли с Т-образными ремешками. Баррос отмечает, что туфли с Т-ремешком остаются популярными в соцсетях и на неделях моды. Их рекомендуют сочетать с юбками средней длины, блузками и свитерами с V-образным вырезом, добавляя носки в рубчик и кожаные сумки. Квадратный носок гармонирует с брючными костюмами и удлинёнными пальто, а также с платьями миди и блейзерами, создавая современный и стильный образ.

