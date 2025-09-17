Apple TV+ заявил, что хочет, чтобы зрители дальше наблюдали за историями героев ленты.

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил о пятом сезоне популярного сериала "Утреннее шоу" за день до премьеры 4 сезона.

Как отмечает Variety, Шарлотта Стоудт будет шоураннером ленты, а режиссером станет Мими Ледер. Продюсированием сериала занимается компания Media Res.

"Утреннее шоу" было выдающимся с самого начала, дебютировав, как один из флагманских сериалов на Apple TV+. Было невероятно приятно видеть, как это не только развлекает, но и находит отклик у аудитории по всему миру. Благодаря выдающемуся актерскому составу и творческой команде во главе с Дженнифер, Риз, Шарлоттой и Мими - сериал продолжает показывать захватывающие, развлекательные и провокационные истории, которые мы все полюбили. Мы рады, что зрители смогут почувствовать следующую главу этой драмы, удостоенной премии "Эмми", - подчеркнул руководитель программ Apple TV+ Мэтт Чернисс.

Видео дня

Исполнительный продюсер Майкл Элленберг также рассказал о продолжении ленты так:

"Мы рады начать новый сезон, который даст актерскому составу и творческой команде еще больше пространства для успеха".

Кстати, в пятом сезоне зрители увидят своих любимых главных актрис Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Также к ним присоединятся: Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Николь Бехари и Джон Хэмм. Когда состоится его премьера - пока неизвестно.

Что известно о сериале "Утреннее шоу"

"The Morning Show" ("Утреннее шоу") - это американский драматический сериал от Apple TV+, который стартовал в ноябре 2019 года. Его сюжет разворачивается вокруг вымышленного утреннего телешоу на центральном американском канале и показывает закулисную жизнь работников телевизионной индустрии. В центре событий - ведущие Алекс Леви и Брэдли Джексон, которые оказываются в эпицентре скандала после увольнения их коллеги за сексуальные домогательства.

Лента получила несколько престижных наград и высокие оценки критиков. Четвертый сезон стартует сегодня, 17 сентября.

Напомним, ранее был опубликован трейлер четвертого сезона "Утреннего шоу" с новой кинозвездой.

Вас также могут заинтересовать новости: