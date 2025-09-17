Авторы видео воссоздали события трагического дня.

Известный американский рэпер DaBaby выпустил клип на песню Save Me (Спаси меня), основанный на истории убийства украинки Ирины Заруцкой. Исполнитель полностью воссоздал события того трагического дня.

На своем YouTube-канале DaBaby (настоящее имя - Джонатан Линдейл Кирк) презентовал новую видеоработу, которую посвятил погибшей украинке. В начале клипа кратко рассказывается история Ирины, которая в один обычный день была убита незнакомцем в США.

Создатели клипа решили максимально точно визуализировать ситуацию, которая предшествовала трагедии в трамвае. Для этого они подобрали актеров, максимально похожих на свидетелей, жертву и убийцу. Однако, изменили концовку.

В тот момент, когда убийца должен был напасть на девушку, DaBaby, который сидел рядом, хватает его за руку, тем самым останавливая его и спасая прототип украинки. В конце рэпер выводит злоумышленника из транспорта и передает в руки правоохранителей. На экране после этой сцены появилась информация о том, как помочь родным Ирины Заруцкой.

Убийство Ирины Заруцкой - что известно

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая после начала полномасштабного вторжения выехала в США, была убита 22 августа 2025 года во время движения в трамвае в Шарлотте (штат Северная Каролина). Незнакомец, который сидел позади девушки неожиданно напал на нее, нанеся несколько ножевых ударов, что повлекло мгновенную смерть.

Убийцей оказался Декарлос Браун-младший, который пытался скрыться с места инцидента, но таки был задержан полицией. Правоохранительные органы установили, что нападавший ранее неоднократно имел проблемы с законом.

Недавно Декарлоса отпустили под залог, на что с возмущением отреагировал парень убитой, Станислав Никулица, обвинив судью в некомпетентности.

