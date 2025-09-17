Известный американский рэпер DaBaby выпустил клип на песню Save Me (Спаси меня), основанный на истории убийства украинки Ирины Заруцкой. Исполнитель полностью воссоздал события того трагического дня.
На своем YouTube-канале DaBaby (настоящее имя - Джонатан Линдейл Кирк) презентовал новую видеоработу, которую посвятил погибшей украинке. В начале клипа кратко рассказывается история Ирины, которая в один обычный день была убита незнакомцем в США.
Создатели клипа решили максимально точно визуализировать ситуацию, которая предшествовала трагедии в трамвае. Для этого они подобрали актеров, максимально похожих на свидетелей, жертву и убийцу. Однако, изменили концовку.
В тот момент, когда убийца должен был напасть на девушку, DaBaby, который сидел рядом, хватает его за руку, тем самым останавливая его и спасая прототип украинки. В конце рэпер выводит злоумышленника из транспорта и передает в руки правоохранителей. На экране после этой сцены появилась информация о том, как помочь родным Ирины Заруцкой.
Убийство Ирины Заруцкой - что известно
23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая после начала полномасштабного вторжения выехала в США, была убита 22 августа 2025 года во время движения в трамвае в Шарлотте (штат Северная Каролина). Незнакомец, который сидел позади девушки неожиданно напал на нее, нанеся несколько ножевых ударов, что повлекло мгновенную смерть.
Убийцей оказался Декарлос Браун-младший, который пытался скрыться с места инцидента, но таки был задержан полицией. Правоохранительные органы установили, что нападавший ранее неоднократно имел проблемы с законом.
Недавно Декарлоса отпустили под залог, на что с возмущением отреагировал парень убитой, Станислав Никулица, обвинив судью в некомпетентности.