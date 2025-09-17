Даша также рассказала, какой размер груди имеет после операции.

Украинский блогер и певица Даша Майорова, которая известна песнями "Незамінних", "Підпал", "Ментально нестабільна" и многими другими композициями, рассказала подробности о недавней операции по уменьшению груди.

В частности, девушка отметила, что решилась на это, ведь заботится о своем комфорте. По словам Даши, она чувствовала боль в шее из-за большого размера груди.

"Мой комфорт. Во-первых, лямки от бюстгальтера впивались в плечи и перекрывали кровообращение. Потери сознания и боль в шее. Ослабить их я не могла - особенно в концертных костюмах или на занятиях спортом. Во-вторых, я не люблю пышный верх. На мне вся одежда выглядела как на медведе. Особенно худые. Это только добавляло мне возраста", - написала блогерша в своем Instagram.

Майорова добавила, что раньше у нее был четвертый размер груди, а после операции имеет между вторым и третьим. Также артистка откровенно написала и о сумме, которую потратила на хирургическое вмешательство.

"Цена вопроса 8 000 евро", - отметила девушка (это примерно 389 тысяч гривень).

