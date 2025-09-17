В украинский прокат лента с Эммой Томпсон в главной роли выйдет до конца 2025 года.

Вышел полный трейлер экшн-триллера "Холодная ловушка" (The Dead of Winter), мировая премьера которого состоялась в середине августа 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно.

Действие фильма происходит на безлюдных снежных просторах Миннесоты, где совсем не рады видеть незваных гостей. Но именно сюда приезжает вдова, чтобы развеять прах своего мужа. Жестокий случай заставляет ее стать свидетелем похищения юной девушки. До ближайшего города – часы пути, связи нет, а жертву некому спасать. Женщина понимает: единственная надежда девушки – это она. На краю света начинается отчаянная борьба за выживание, где каждое решение и каждая ошибка могут стать фатальными.

Главную роль в ленте исполнила британская актриса Эмма Томпсон, наиболее известная широкой публике благодаря роли профессора Сивилы Трелони во франшизе "Гарри Поттер". Также ее можно было видеть в фильмах "Реальная любовь", "Моя ужасная няня", "Круэлла" и "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня".

Видео дня

Кроме того, в новинке сыграли Гая Уайз ("Бегущая по лабиринту", "Властелин колец: Война Рогиримов", сериал "Молчаливый свидетель"), Марк Менчака ("Творец", сериалы "Озарк", "Джек Райан"), Джуди Грир ("Кэрри", "Война за планету обезьян", сериал "Король гольфа") и другие.

Режиссером фильма выступил Брайан Кирк ("21 мост", сериалы "Игра престолов", "Декстер").

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Kinomania Film Distribution, в украинский прокат лента выйдет до конца 2025 года, однако точная дата релиза будет известна чуть позже.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Вас также могут заинтересовать новости: