Группа "Бумбокс" впервые за долгое время выпустила русскоязычную песню (видео)

Песня войдет в новый альбом группы "Таємний код".

Популярная украинская группа "Бумбокс" впервые за три года выпустила русcкоязычную песню под названием "ДШ" (Дыши).

Премьера песни состоялась на официальном Youtube-канале группы.

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Песня войдет в новый альбом группы "Таємний код". Автором песни стал фронтмен группы Андрей Хлывнюк, в создании музыки участвовал Олег Аджикаев.

Некоторые поклонники раскритиковали группу за песню на русском языке, однако большинство фанатов остались в восторге.

"Старый любимый Бумбокс, спасибо что не уходите, от своего стиля", "Первый раз слушается немного странно после стольких украиноязычных песен. Но one love, ребята", "Вы лучшие, Бумбокс", "У меня всегда мурашки от ваших новых треков", "На русском плохо слушается", "Прекрасная песня", "Как всегда глубоко и с надрывом", - пишут в комментариях.

Бумбокс - ДШ: текст песни

Нам осталось немного, совсем чуть-чуть

Вдохнуть - выдохнуть

Выдохнуть - вдохнуть

Компромиссы и страхи калечат суть

Вязко так, но надеюсь вынырнуть

Наизнанку не значит внутрь

Без тебя не могу уснуть

Как с разбега мне камнем в грудь

ак разбилось стекло, покатилась ртуть

Когда нет никого и как набегут,

Не страшись ничего, я побуду тут

Скоро станет прозрачной вся эта муть

Вдохнуть выдохнуть

Выдохнуть вдохнуть

Так хотелось сказать, я шутил, забудь

Рядом побудь

Время лечит, а мне как и раньше в путь

Ничего уже не вернуть

Ничего уже не вернуть

Вдохнуть - выдохнуть

Выдохнуть - вдохнуть

Каравеллы мои тонут, Шейлок -

Ты ее из меня вырежи!

Говорят, единицы выдержат

На достойных ножи точат шельмы

Когда кровь твою всю уже выпито

Когда правду под прессом выпытал

Я тебя через месяц выкричу

Педантично ему яма вырыта

Но глаза малышей безгрешные

Не должны проливать солёную

Быть растоптанным - окрылёнными

И счастливыми - безутешным быть

Как сообщал УНИАН, в апреле "Бумбокс" вместе с Тиной Кароль представили совместную песню "Безодня".