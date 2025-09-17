Танцовщица отметила, что с появлением ребенка ее жизнь стала еще ярче.

Жена певца POSITIFF - танцовщица Юлия Сахневич - показала трогательное видео с 8-месячной дочкой Марией.

В своем Instagram женщина опубликовала ролик, на котором видно, как она лежит в манеже рядом с малышкой. Девочка улыбается и играет с волосами мамы. Сама же Юлия написала, что уже не представляет своей жизни без дочери.

"Не знаю, как жила без тебя раньше. Моя жизнь всегда была яркой, интересной и полной смысла, но с твоим появлением она стала еще больше и ценнее. И даже когда все идет не по плану, когда наступают мрачные дни - я смотрю на твою улыбку и мой мир переворачивается", - написала Сахневич.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Юлию и маленькую Марию в комментариях:

"Какая няшность"

"Такие булочки"

"Иметь дочь - это поцелуй Бога, это счастье и подружка на всю жизнь"

"Красавицы!"

"Так трогательно".

К слову, роман Алексея Завгороднего и Юлии Сахневич начался еще после участия в шоу "Танцы со звездами". Вместе пара уже три года, из которых год - в браке. В январе этого года у них родилась общая дочь Мария.

