Жена певца POSITIFF - танцовщица Юлия Сахневич - показала трогательное видео с 8-месячной дочкой Марией.
В своем Instagram женщина опубликовала ролик, на котором видно, как она лежит в манеже рядом с малышкой. Девочка улыбается и играет с волосами мамы. Сама же Юлия написала, что уже не представляет своей жизни без дочери.
"Не знаю, как жила без тебя раньше. Моя жизнь всегда была яркой, интересной и полной смысла, но с твоим появлением она стала еще больше и ценнее. И даже когда все идет не по плану, когда наступают мрачные дни - я смотрю на твою улыбку и мой мир переворачивается", - написала Сахневич.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Юлию и маленькую Марию в комментариях:
- "Какая няшность"
- "Такие булочки"
- "Иметь дочь - это поцелуй Бога, это счастье и подружка на всю жизнь"
- "Красавицы!"
- "Так трогательно".
К слову, роман Алексея Завгороднего и Юлии Сахневич начался еще после участия в шоу "Танцы со звездами". Вместе пара уже три года, из которых год - в браке. В январе этого года у них родилась общая дочь Мария.
