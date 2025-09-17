Артиста уличили в тщеславии и звездной болезни.

Украинский певец Иво Бобул в очередной раз нарвался на резкую критику в сети из-за своих высказываний. Певца уличили в тщеславии и звездной болезни.

В интервью для программы "Со своими по сути" в эфире "Суспільне культура" он называл ведущую "солнышком" и обращался к ней на "ты", на что обратили внимание многие пользователи.

"Солнышко мое, у меня нет ни звездной болезни, ни зависти. Если бы хоть один из артистов прошел то, что я пока достиг всего, было бы все по-другому. Нет справедливости в этом", - заявил он среди прочего.

По его мнению, талантливой молодежи в Украине невозможно пробиться, им нужно искать продюсера. Но на уточняющий вопрос ведущей, помогает ли он менять эту ситуацию, Бобул сказал, что сейчас молодежь очень сообразительная и сама знает, как все делать.

"Ты понимаешь, о чем я говорю?" - спросил он.

Ведущая сказала, что нет, на что певец отреагировал: "Так что я могу тебе сказать".

В комментариях к интервью многие пользователи похвалили ведущую за выдержку и терпение, а Бобула разнесли в пух и прах:

"Лайк поставила ведущей, которая так мужественно держалась";

"Представляю, каких усилий ведущей стоило не реагировать на обесценивающие обращения, откровенную пренебрежительность и менсплейнинг Иво";

"Просмотрела много интервью Иво и поняла, какой он тяжелый человек. Все не так поют, все не так поступают, один он талантливый. Ни об одном артисте Украины не скажет хорошего слова. Потому и просмотры низкие";

"Наверное, Иво Бобулу лучше петь, чем говорить";

"Бобул черствый очень, вечно одно и то же";

"Спасибо ведущей и команде за выдержку";

"Обожаю когда этот дед куда-то приходит. Ограниченные люди всегда считают, что они самые умные";

"Какой дремучий совок, какой глупый мужчина… Не представляю, как это выдержать".

Напомним, ранее Иво Бобул оскандалился, заявив, что все женщины меркантильные, поэтому они "прыгают по кроватям в поисках принца".

