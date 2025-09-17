Создатели уже готовят ленту к премьере.

HBO официально подтвердил спин-офф "Игры престолов" под названием "Рыцарь семи королевств" и назвал год его выхода.

Как отмечает Screenrant, лента сейчас находится на стадии постпродакшена. Сериал с Питером Клаффи, Декстером Солом Анселлом, Финном Беннеттом, Берти Карвелом и другими актерами сначала должен был выйти осенью этого года года, но был отложен без всяких публичных объяснений. Теперь создатели назвали, когда же следует ожидать премьеру "Рыцарь семи королевств".

"Я скажу январь 2026 года. Как насчет этого?" - отметил генеральный директор HBO Кейси Блойс после церемонии вручения премии "Эмми-2025".

Видео дня

Кстати, в следующем году ожидается еще одна киноновинка. А именно третий сезон приквела "Игры престолов" - "Дом дракона". Он выйдет летом, а именно ориентировочно в июне 2026 года. Кейси добавил, что релиз состоится "сразу после" завершения отбора на премию "Эмми".

К слову, история "Рыцаря семи королевств" основана на новеллах Джорджа Р.Р. Мартина о приключениях Данка и Эгга. По сюжету, события разворачиваются за 90 лет до событий "Игры престолов", то есть во времена правления династии Таргариенов в Вестеросе. Главные герои - странствующий рыцарь Сэр Дункан Великий и его паж Эгг, которые попадают в различные приключения.

Напомним, ранее стало известно, как живет и как выглядит звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк.

Вас также могут заинтересовать новости: