Христиане отмечают церковный праздник 6 июля в честь мученицы Агрипинны. Также в этот день проходит празднование Владимировской иконы Божией Матери.
В народе мученицу Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что на следующий день отмечается Ивана Купала. Ночь с 6 на 7 июля называют купальской. 6 июля заготавливают купальские веники. В сегодняшнюю дату люди всех возрастов должны искупаться в бане или в реке.
Утром 6 июля для крепкого здоровья надо умыться росой или водой из источника. В этот день собирают крапиву и раскладывают на подоконнике, чтобы защитить дом от нечистой силы. Сегодня можно приготовить блюда из крапивы и напитки из шиповника. Хозяйки 6 июля варили яйца, чтобы домашние куры лучше неслись.
Что нельзя делать 6 июля
- Нельзя переедать и пить алкоголь сегодня.
- Не стоит работать по дому, убирать и делать ремонт. Лучше посвятите день отдыху.
- В этот день нельзя срывать цветы для украшения, но можно собирать лекарственные растения.
- Купаться в реке или озере сегодня нельзя беременным женщинам.
Приметы погоды 6 июля
- Если идет дождь, то ещё 5 дней будет пасмурно.
- Если пения соловья не слышно, то будет хороший урожай ячменя.
- Если муравьи спрятались в муравейник днем, то скоро пойдет дождь, а если отошли далеко от муравейника, то будет сухо.
- После дождя видно радугу - к мокрой погоде.