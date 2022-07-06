Народный праздник 6 июля / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 6 июля в честь мученицы Агрипинны. Также в этот день проходит празднование Владимировской иконы Божией Матери.

В народе мученицу Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что на следующий день отмечается Ивана Купала. Ночь с 6 на 7 июля называют купальской. 6 июля заготавливают купальские веники. В сегодняшнюю дату люди всех возрастов должны искупаться в бане или в реке.

Утром 6 июля для крепкого здоровья надо умыться росой или водой из источника. В этот день собирают крапиву и раскладывают на подоконнике, чтобы защитить дом от нечистой силы. Сегодня можно приготовить блюда из крапивы и напитки из шиповника. Хозяйки 6 июля варили яйца, чтобы домашние куры лучше неслись.

Что нельзя делать 6 июля

  1. Нельзя переедать и пить алкоголь сегодня.
  2. Не стоит работать по дому, убирать и делать ремонт. Лучше посвятите день отдыху.
  3. В этот день нельзя срывать цветы для украшения, но можно собирать лекарственные растения.
  4. Купаться в реке или озере сегодня нельзя беременным женщинам.

Приметы погоды 6 июля

  • Если идет дождь, то ещё 5 дней будет пасмурно.
  • Если пения соловья не слышно, то будет хороший урожай ячменя.
  • Если муравьи спрятались в муравейник днем, то скоро пойдет дождь, а если отошли далеко от муравейника, то будет сухо.
  • После дождя видно радугу - к мокрой погоде.

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