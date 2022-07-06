Народный праздник 6 июля известен под названиями Аграфена Купальница, Аграфена – лютые коренья, Ивановская Богородица.

Христиане отмечают церковный праздник 6 июля в честь мученицы Агрипинны. Также в этот день проходит празднование Владимировской иконы Божией Матери.

В народе мученицу Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что на следующий день отмечается Ивана Купала. Ночь с 6 на 7 июля называют купальской. 6 июля заготавливают купальские веники. В сегодняшнюю дату люди всех возрастов должны искупаться в бане или в реке.

Утром 6 июля для крепкого здоровья надо умыться росой или водой из источника. В этот день собирают крапиву и раскладывают на подоконнике, чтобы защитить дом от нечистой силы. Сегодня можно приготовить блюда из крапивы и напитки из шиповника. Хозяйки 6 июля варили яйца, чтобы домашние куры лучше неслись.

Что нельзя делать 6 июля

Нельзя переедать и пить алкоголь сегодня. Не стоит работать по дому, убирать и делать ремонт. Лучше посвятите день отдыху. В этот день нельзя срывать цветы для украшения, но можно собирать лекарственные растения. Купаться в реке или озере сегодня нельзя беременным женщинам.

Приметы погоды 6 июля

Если идет дождь, то ещё 5 дней будет пасмурно.

Если пения соловья не слышно, то будет хороший урожай ячменя.

Если муравьи спрятались в муравейник днем, то скоро пойдет дождь, а если отошли далеко от муравейника, то будет сухо.

После дождя видно радугу - к мокрой погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: