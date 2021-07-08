Блюда из крапивы / фото ua.depositphotos.com

И дети, и взрослые пытаются избежать контакта с крапивой и по возможности искореняют это растение как сорняк. Однако крапива обладает многими полезными свойствами. Если ошпарить листья кипятком, трава перестает жечь кожу и раскрывает свой богатый вкус. Чтобы блюда с крапивой получились удачными, выбирайте для готовки молодые темные листья.

Щи из крапивы

  • Говядина – 500 г.
  • Картофель – 3 шт.
  • Крапива – 300 г.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Зеленый лук, петрушка, укроп – 100 г.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Соль, специи, сметана по вкусу.

Говядину отварить до готовности в 3 литрах воды, периодически снимая пену. Мясо вынуть из бульона, нарезать и положить в бульон. Картофель очистить и порезать кубиками, положить в бульон. Варить 30 минут. Морковь и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до готовности.

За 5 минут до готовности картошки добавить в суп жареную морковь с луком и рубленую крапиву. Посолить и поперчить суп. Подавать щи с зеленью и сметаной.

Салат с крапивой и яйцом

  • Крапива – 100 г.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубч.
  • Огурец – 1 шт.
  • Петрушка – пучок.

Крапиву залить кипятком на 2 минуты и промыть холодной водой. Яйца сварить вкрутую и нарезать кубиком. Петрушку порубить, огурец нарезать кубиком. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты и заправить салат сметаной. Посолить и поперчить. 

Блюда из крапивы / фото ua.depositphotos.com

Зеленые оладьи с крапивой

  • Крапива и шпинат — по 200 г.
  • Зелёный лук — 100 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 400 мл.
  • Мука — 300 г.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Масло для жарки.

Читайте такжеБез ГМО и консервантов: 5 простых рецептов домашнего мороженогоКрапиву, шпинат, зелёный лук на несколько минут опустить в кипящую воду, откинуть на дуршлаг и нашинковать. Взбить яйца с молоком, посолить, добавить муку, разрыхлитель и рубленую зелень. Перемешать до однородности. Сформировать оладьи. В разогретое на сковороде масло ложкой выкладывать тесто и обжарить с обеих сторон.

Медовые кексы с крапивой

  • Сливочное масло – 225 г.
  • Патока – 150 г.
  • Мёд – 250 г.
  • Мука – 300 г.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Крапива – 100 г.

Крапиву на 3 минуты опустить в кипяток. Измельчить блендером. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, патоку и мёд до первых пузырьков, остудить. Смешать с мукой, разрыхлителем и содой. Яйца хорошо взбить, влить в тесто и добавить крапиву. Всё перемешать. Тесто разложить в смазанные маслом формы и выпекать 40 минут при температуре в 170ºC.

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Автор: Екатерина Пулатова