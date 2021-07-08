Крапива может быть вкусным дополнением к супам, салатам и даже десертам.

И дети, и взрослые пытаются избежать контакта с крапивой и по возможности искореняют это растение как сорняк. Однако крапива обладает многими полезными свойствами. Если ошпарить листья кипятком, трава перестает жечь кожу и раскрывает свой богатый вкус. Чтобы блюда с крапивой получились удачными, выбирайте для готовки молодые темные листья.

Щи из крапивы

Говядина – 500 г.

Картофель – 3 шт.

Крапива – 300 г.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Зеленый лук, петрушка, укроп – 100 г.

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль, специи, сметана по вкусу.

Говядину отварить до готовности в 3 литрах воды, периодически снимая пену. Мясо вынуть из бульона, нарезать и положить в бульон. Картофель очистить и порезать кубиками, положить в бульон. Варить 30 минут. Морковь и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до готовности.

За 5 минут до готовности картошки добавить в суп жареную морковь с луком и рубленую крапиву. Посолить и поперчить суп. Подавать щи с зеленью и сметаной.

Салат с крапивой и яйцом

Крапива – 100 г.

Яйца – 3 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зубч.

Огурец – 1 шт.

Петрушка – пучок.

Крапиву залить кипятком на 2 минуты и промыть холодной водой. Яйца сварить вкрутую и нарезать кубиком. Петрушку порубить, огурец нарезать кубиком. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты и заправить салат сметаной. Посолить и поперчить.

Зеленые оладьи с крапивой

Крапива и шпинат — по 200 г.

Зелёный лук — 100 г.

Яйца — 2 шт.

Молоко — 400 мл.

Мука — 300 г.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Масло для жарки.

Читайте такжеБез ГМО и консервантов: 5 простых рецептов домашнего мороженогоКрапиву, шпинат, зелёный лук на несколько минут опустить в кипящую воду, откинуть на дуршлаг и нашинковать. Взбить яйца с молоком, посолить, добавить муку, разрыхлитель и рубленую зелень. Перемешать до однородности. Сформировать оладьи. В разогретое на сковороде масло ложкой выкладывать тесто и обжарить с обеих сторон.

Медовые кексы с крапивой

Сливочное масло – 225 г.

Патока – 150 г.

Мёд – 250 г.

Мука – 300 г.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Крапива – 100 г.

Крапиву на 3 минуты опустить в кипяток. Измельчить блендером. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, патоку и мёд до первых пузырьков, остудить. Смешать с мукой, разрыхлителем и содой. Яйца хорошо взбить, влить в тесто и добавить крапиву. Всё перемешать. Тесто разложить в смазанные маслом формы и выпекать 40 минут при температуре в 170ºC.

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Автор: Екатерина Пулатова