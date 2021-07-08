И дети, и взрослые пытаются избежать контакта с крапивой и по возможности искореняют это растение как сорняк. Однако крапива обладает многими полезными свойствами. Если ошпарить листья кипятком, трава перестает жечь кожу и раскрывает свой богатый вкус. Чтобы блюда с крапивой получились удачными, выбирайте для готовки молодые темные листья.
Щи из крапивы
- Говядина – 500 г.
- Картофель – 3 шт.
- Крапива – 300 г.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Зеленый лук, петрушка, укроп – 100 г.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Соль, специи, сметана по вкусу.
Говядину отварить до готовности в 3 литрах воды, периодически снимая пену. Мясо вынуть из бульона, нарезать и положить в бульон. Картофель очистить и порезать кубиками, положить в бульон. Варить 30 минут. Морковь и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до готовности.
За 5 минут до готовности картошки добавить в суп жареную морковь с луком и рубленую крапиву. Посолить и поперчить суп. Подавать щи с зеленью и сметаной.
Салат с крапивой и яйцом
- Крапива – 100 г.
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Чеснок – 1 зубч.
- Огурец – 1 шт.
- Петрушка – пучок.
Крапиву залить кипятком на 2 минуты и промыть холодной водой. Яйца сварить вкрутую и нарезать кубиком. Петрушку порубить, огурец нарезать кубиком. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты и заправить салат сметаной. Посолить и поперчить.
Зеленые оладьи с крапивой
- Крапива и шпинат — по 200 г.
- Зелёный лук — 100 г.
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 400 мл.
- Мука — 300 г.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Масло для жарки.
Читайте такжеБез ГМО и консервантов: 5 простых рецептов домашнего мороженогоКрапиву, шпинат, зелёный лук на несколько минут опустить в кипящую воду, откинуть на дуршлаг и нашинковать. Взбить яйца с молоком, посолить, добавить муку, разрыхлитель и рубленую зелень. Перемешать до однородности. Сформировать оладьи. В разогретое на сковороде масло ложкой выкладывать тесто и обжарить с обеих сторон.
Медовые кексы с крапивой
- Сливочное масло – 225 г.
- Патока – 150 г.
- Мёд – 250 г.
- Мука – 300 г.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Яйца – 3 шт.
- Крапива – 100 г.
Крапиву на 3 минуты опустить в кипяток. Измельчить блендером. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, патоку и мёд до первых пузырьков, остудить. Смешать с мукой, разрыхлителем и содой. Яйца хорошо взбить, влить в тесто и добавить крапиву. Всё перемешать. Тесто разложить в смазанные маслом формы и выпекать 40 минут при температуре в 170ºC.
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