Какие традиции на Ивана Купала существуют и когда встречать народный праздник - узнайте в материале УНИАН.

Ивана Купала - старинный славянский праздник, который ежегодно отмечают в июле. Многие люди чтут традиции предков и отмечают торжество так, как было принято издавна - отправляются к водоемам, жгут костры и пускают венки по воде. УНИАН расскажет, когда Ивана Купала в Украине в этом году.

Ранее мы говорили о том, какие народные праздники в июне предстоит отметить всем нам.

Ивана Купала 2022 - дата и особенности события

В этом году один из главных славянских праздников выпадает на 7 июля. Эта дата неизменна, правда, отмечать торжество начинают уже вечером 6 числа. Считается, что ночь на Ивана Купала волшебна, и тому есть объяснение.

Согласно поверьям, именно в ночь с 6 на 7 июля все "нечисть" выходит из своего потустороннего мира в мир живых и блуждает среди людей. Славяне жгли костры, очищающий огонь которых мог отпугнуть злых духов. Кроме того, только в эту волшебную ночь зацветает папоротник.

Особенность этого темного времени суток наши предки подметили неспроста - раньше Ивана Купала отмечался в день летнего солнцестояния, когда ночь была самой короткой в году. С приходом христианства праздник сместился и теперь его встречают 7 июля.

По одной из версий, название праздника происходит от слова "купаться", по другой - Купалой звали Бога цветов.

Ночь на Ивана Купала - приметы

идет дождь - жара начнется через 7 дней и будет держаться до конца лета;

небо чистое и много звезд - осенью будет хороший урожай грибов;

гроза и гром - к скудному урожаю орехов;

увидеть змею - готовьтесь к неприятностям и проблемам;

услышать кукушку на Купалу - к холодной осени.

Ивана Купала - традиции

Самой известной традицией ночи считается купание в открытых водоемах. Согласно приметам, такой обряд поможет очистить душу и тело, а также излечиться от болезней. Чудодейственной на Ивана Купалу считалась даже роса. Достаточно было умыться ею, чтобы продлить свою молодость.

Растения 6 и 7 июля обретают целебные свойства, поэтому издавна травники собирали их, чтобы приготовить отвары, настойки и мази. Девушки собирали цветы с другой целью - плели венки и обереги, которые можно было поставить дома в качестве защиты от темных сил.

Исцеляющим считается и огонь - именно поэтому люди разжигают костры, а затем прыгают через них, избавляясь от хвори. Влюбленные перепрыгивают над пламенем, держась за руки, чтобы их союз был долгим, счастливым и крепким.

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