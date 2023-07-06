Рассказываем, зачем пускают венки на Ивана Купала и как плести венок из одуванчиков.

Праздник Ивана Купала отмечается с 6 на 7 июля. Издавна в эту ночь проводилось особое народное гуляние, связанное с разными важными обрядами. Одним из них было пускать венки по воде, что являлось кульминацией праздничной ночи.

Кто пускает венки на Ивана Купала

Если в других обрядах купальской ночи принимали участие и мужчины, то заключительная часть праздненства, с венками, была исключительно женской.

Что делать с купальским венком, знали все девушки. По традиции после прыжков через костер, что символизировало очищение от грехов и всего плохого, и утопления чучела Марены - символа голода, холода и болезней, незамужние девушки шли к открытым водоемам, возле которых проходило гуляние.

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Как запускать венок на Ивана Купала

Этот обряд является одним из ключевых. Обычно венки запускают по рекам, озерам или другим водоемам. Это символизирует очищение, обновление и приносит удачу.

Как правильно пускать венки на Ивана Купала:

Заранее соберите свой венок, убедившись, что он прочно сплетен и не развалится в воде.

Подойдите к берегу реки, озера или ручья.

Приложите венок к груди, загадайте желание или произнесите молитву.

Если венок большой, установите на венок свечи и зажгите их.

Опустите венок на воду и наблюдайте, как он плывет.

Издавна считается, что если венок хорошо поплыл, а свеча не погасла - брак будет успешным и крепким.

Если он доплыл до другого берега, то судьба девушки, которая его отпустила, ждет ее там. А если венок утонул - то до следующего года суженого можно не ждать.

Какие цветы нужно вплетать в венок на Ивана Купала - а какие нельзя

Чтобы сделать венок на Ивана Купала своими руками, соберите или купите полевые цветы - желательно, в одиночестве и в хорошем настроении, чтобы не передать растениям негатив.

Что вплетать в венок на Ивана Купала - издавна для этого чаще всего использовали такие цветы:

незабудка - символ верности и постоянства;

- символ верности и постоянства; мак - символ плодородия;

- символ плодородия; усики хмеля - символ острого и гибкого ума;

- символ острого и гибкого ума; василек - символ красоты и нежности;

- символ красоты и нежности; мальва - символ веры, надежды и любви;

- символ веры, надежды и любви; ромашка - символ солнца, чистоты и верности;

- символ солнца, чистоты и верности; любисток - символ преданности и любви;

- символ преданности и любви; калина - символ девичьей красоты;

- символ девичьей красоты; барвинок - символ жизни и вечной любви;

- символ жизни и вечной любви; тысячелистник - символ свободы и непокорности;

- символ свободы и непокорности; бархатцы - символ верности и красоты;

- символ верности и красоты; бессмертник - символ здоровья и долголетия.

Если девушка хотела попросить у высших сил здоровья и благополучия, то вплетала в венок целебные травы, а если важен был хороший урожай, то дополнить традиционный венок можно было пшеницей, ячменем или рожью.

Что символизирует венок на голове девушки - чистоту, невинность до замужества, а также женское начало, вечный круговорот жизни, плодородные земли.

Как делать венок на Ивана Купала - советы

Купальские венки современные девушки украшают любыми цветами на свой вкус, традиции уже не так строги. Главное, не используйте волчьи ягоды, папоротник и дурман, иначе привлечете нечистую силу:

возьмите тонкий и прочный стебель;

поверх него положите цветок и туго затяните стеблем внахлест;

сверху поместите еще один цветок и снова затяните внахлест;

повторяйте, пока не сплетете нужную длину.

Альтернативный вариант - взять три стебля и сплести их как косу, добавляя после каждых двух сплетений новые цветы и формируя пышный объем венка.

Чтобы закончить венок, соедините его концы и сплетите еще несколько секций, чтобы не распадался. На месте пересечения перевяжите нитью или плотным стеблем.

Также посоветуем, как плести венок из одуванчиков - техника, в принципе, такая же. Соберите достаточное количество одуванчиков с длинными стеблями и переплетите их внахлест или косой, вставляя другие цветы с одинаковым интервалом.

Главное, при плетении не прикасаться к концам стеблей, из которых выделяется млечный сок. Иначе долго не сможете отмыть руки от коричневых пятен.

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