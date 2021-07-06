Канун дня Ивана Купала - дата, в которую православные верующие молятся о святой мученице, погибшей за Христа.

Какой сегодня церковный праздник

Агриппина Римская была родом из богатой семьи. Будучи юной девой, она уверовала в Спасителя и приняла христианство. Во времена правления императора Валериана, когда гонения на христиан ужесточились, девушку схватили. Перед судом она не пожелала отречься от своей веры и снова исповедовала христианство. За это святую мучали и пытали. В конце девушку заковали в цепи, но Ангел освободил её. От полученных травм Агриппина скончалась. Неравнодушные христианки тайно забрали тело мученицы и увезли в Сицилию, где от ее гроба исцелялись люди. В XI веке мощи перевезли в Константинополь.

Что нельзя сегодня делать

Читайте такжеИменины 6 июля: какое имя дать ребенку и кто празднует День ангела сегодняСогласно поверьям, 6 июля не рекомендуется давать и брать в долг деньги. Также нельзя ссориться с близкими. Не доверяйте снам в этот день.

Что можно делать 6 июля

Наши предки ассоциировали день Аграфены Купальницы с любыми источниками воды. Считалось, что 6 июля нужно проводить возле открытых водоемов и в лесу. Травы, собранные в этот день, обладали целебными свойствами. В этот день отмечается Ивана Купала. По традиции, нужно варить ячменную кашу, угощать ею всех знакомых, разжигать костры, пускать по воде венки и праздновать.

Примеры 6 июля

6 июля соловей не поет — пора ячмень собирать;

Наши предки сегодня умывались утренней росой, чтобы дольше сохранить молодость;

В день праздника в баньке попариться — здоровье обрести;

Дождливый день — на неурожай;

Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды;

По поверьям, рожденный 6 июля удачлив и способен делиться своим везением с близкими людьми;

Если сегодня посадить репу — будет богатый урожай, щедро насыщенный витаминами.

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Автор: Кристина Кащавцева