Православные христиане встречают светлый праздник в апреле.

Пасха 2025 - это хоть и самый главный, но не единственный пасхальный праздник у верующих. Христиане знают, что кроме него существуют еще Страстная пятница и Чистый четверг. Когда наступит праздник в этом году, что можно и нельзя делать - читайте в материале.

Когда Чистый четверг 2025 - дата и обычаи

Православная церковь Украины, согласно новому календарю, будет отмечать светлый праздник Пасхи 20 апреля. Как оказалось, верующие обоих обрядов встретят торжество в один и тот же день. За 7 дней до Пасхи начнется Страстная неделя, это произойдет 14 апреля, и в рамках этого периода христиане должны подготовиться к двум важным дням - Чистому четвергу 17 апреля и Страстной пятнице 18 апреля.

В святых писаниях сказано, когда Чистый четверг стал важным днем для верующих. Это случилось в день Тайной вечери - считается, что именно тогда Иисус Христос показал своим ученикам, что значит Причастие. Он разделил с апостолами хлеб и вино, назвав дары своими кровью и плотью. Омыл ученикам ноги, показав свою любовь и признательность, а также поведал о своем видении - Спаситель знал, что его предадут.

Видео дня

Что нужно делать в Чистый четверг

Чистый четверг - это день, когда каждый христианин должен чтить традиции и выполнять определенные ритуалы. Самый главный из них - очищение водой. В день праздника до рассвета необходимо принять душ или хотя бы умыться, представляя, что из крана течет не обычная хлорированная вода, а целебная. Если поверить в это, то почувствуете, как укрепляется здоровье и улучшается настроение.

В народных верованиях прочно укрепилась традиция убирать дома и стирать одежду именно на Чистый четверг. Из поколения в поколение украинцы передают этот ритуал своим детям, потому что знают - очищение пространства вокруг себя способствует очищению души человека.

Также существует поверье, что можно делать в Чистый четверг пасхальные куличи - дата благоприятна для этого. Кроме пасхи допустимо готовить и другие праздничные блюда, если они требуют подготовки заранее, потому что на следующий день, в Страстную пятницу, вообще ничего делать нельзя.

В церквях и храмах на Чистый четверг проводят богослужения, верующие могут исповедаться и причаститься, а вечером послушать чтение двенадцати Евангелий о Страстях Христовых. Все традиции и ритуалы в этот день направлены на очищение и некую "перезагрузку" души и тела, как напоминание о том, что жизнь всегда побеждает смерть.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Кроме разрешенных и даже рекомендуемых обычаев существуют и строгие запреты на Чистый четверг - приметы гласят, что прежде всего, в эту дату нельзя ссориться. Суеверия это или нет - решать вам, но бытует мнение, что все сказанное на праздник, приумножится. Любая ссора или конфликт могут затянуться надолго и обернуться негативом для участников.

Категорически запрещено лениться, необходимо сделать как можно больше полезных дел. Если решите бездельничать и не принимать участия в подготовке к празднику, ждите череду неудач.

Все верующие должны воздержаться от помощи другим людям, если это касается одалживания чего-либо. Занимать или давать из дома нельзя ни деньги, ни продукты, ни что-либо еще. Вместе с нужным постороннему человеку предметом вы рискуете отдать свое благополучие и здоровье. По той же причине не стоит на праздник стричь ногти или волосы - можете "обрезать" удачу.

Также постарайтесь не засиживаться допоздна перед компьютером или телевизором, не работать после заката - позднее время суток лучше посвятить спокойным рутинным домашним делам, а лучше всего - молитве. Помните о том, что предпасхальные 3 дня нужны для того чтобы умерить важность мирских дел и сосредоточиться на духовном.

Вас также могут заинтересовать новости: