Страстная пятница в христианстве считается одним из самых скорбных дней в году.

Великая или Страстная пятница - это последняя перед Пасхой пятница, которая у христиан считается скорбной датой. В этот день христиане оплакивают казнь Иисуса на кресте и готовятся к предстоящему большому торжеству. По народным обычаям с этой датой связано немало запретов.

Мы напомним самые важные факты о Страстной пятнице - что нельзя делать и как провести ее благополучно.

Когда Страстная пятница 2025

Чтобы определить, когда Страстная пятница, нужно знать дату Пасхи. Пасха 2025 и у католиков, и у православных наступит 20 апреля. А это значит, что Страстной будет ближайшая пятница - 18 апреля.

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Что такое Страстная пятница

В последний будний день перед Пасхой верующие вспоминают библейские события, предшествующие воскрешению Иисуса. Страстная пятница посвящена казни Христа. Вот почему этот день считается скорбным.

Согласно Библии, после Тайной вечери Иисуса задержали и обвинили в богохульстве и угрозе власти. Хотя Понтий Пилат после допросов не увидел его вины, но по требованию толпы приказал казнить Христа. Божьего Сына распяли на кресте, и в момент его смерти разразилось землетрясение.

В Страстную пятницу верующие вспоминают гибель Иисуса и молятся Плащанице. В храмах проводится специальная служба, посвященная распятию Христа.

Запреты на Страстную пятницу - что нельзя делать

В православии этот день считается трагичным, поэтому верующие стараются провести его как можно скромнее. В течение дня соблюдают особенно строгий пост или по возможности вообще отказываются от еды. Также православные воздерживаются от веселья и шумных занятий.

Распространенным является вопрос, можно ли работать в Страстную пятницу. В этот день под запретом тяжелый физический труд, уборка, ремонт, рукоделия, работа на огороде и в саду. Все дела стоит завершить накануне в Чистый четверг.

Также нельзя в этот праздник ссориться, ругаться матом, желать зла другим людям, употреблять алкоголь.

Что можно делать в Страстную пятницу

Многие верующие задаются вопросом, можно ли мыть голову в Страстную пятницу или стричься. Уход за телом в этот день разрешен, ведь личная гигиена не может быть грехом.

Также положительным является ответ на вопрос, можно ли печь пасхи в Страстную пятницу. В этот праздник разрешается красить яйца и готовить блюда к пасхальному столу. Но не стоит их пробовать, если это нарушает пост.

Лучший способ провести Страстную пятницу - посетить богослужение или побыть вместе с родными.

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