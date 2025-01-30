Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 31 января по новому и старому стилю, запреты и у кого именины.

31 января по новому церковному календарю православные святителя Никиту, затворника Киево-Печерского. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 31 января (13 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Никиты, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского.

Видео дня

Никита жил в XI веке. Он родился в Киеве, и, еще будучи юным, принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Там решил уйти в затвор, хотя игумен и был против, так как Никита был еще очень молод и неопытен.

Однажды затворнику явился сияющий гость - его Никита принял за ангела. Гость убедил отшельника, что тот ужедостаточно опытен, поэтому может оставить молитву и начинать учить других. Никита вдруг начал пророчествовать и наизусть цитировать Ветхий Завет, но вот Евангелие он отказался изучать. Киево-Печерские монахи насторожились: старцы собрались вокруг Никиты и долго молились. Силой молитвы они изгнали из монаха-завторника гостя, оказавшегося бесом. Когда Никита пришел в себя, то ничего не помнил и забыл даже грамоту. Он вышел из затвора и стал вести смиренную жизнь в молитвах.

Со временем Никиту поставили епископом в Новгород, а по молитвам святителя не раз происходили чудеса. Известен случай, как однажды во время засухи после молитвы Никиты пошел дождь, а еще как-то святитель своей молитвой остановил городской пожар.

Какой церковный праздник 31 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 31 января

По приметам этого дня предсказывают погоду:

дрова плохо горят - будет оттепель, горят ярким пламенем - к холодам;

круги на солнце видны - к урожайному году;

воробьи утепляют гнезда - будет стужа, вороны раскричались - на мороз.

В народе 31 января - праздник Никитин день, или Никита Пожарник. Прозвали его так потому, что святитель считается покровителем огня и пожаров, он может не только предотвратить стихийное бедствие, но и защитить от засухи.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 31 января церковь не одобряет лень, ложь, зависть, жадность, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо, сквернословить, мстить.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ссориться, выяснять отношения и вообще постараться не конфликтовать - в народе верят, что святой Никита может наказать за ссоры одиночеством. Также следует быть особо осторожным с огнем: не следует что-либо поджигать, сжигать или опаливать, чтобы не случилось беды, но топить печь можно.

Что можно делать 31 января

Святитель Никита сотворил немало чудес, связанных с исцелением от недугов, очищением душ от искушения и дурных помыслов. В православный праздник сегодня к святому обращаются, как к ходатаю за нас перед Господом - просят здоровья, в частности, глаз, избавления от искушений и преследования, защиты от бедствий и пожаров. Также Никита Печерский считается заступником скорбящих - у него просят утешить в печали, защитить от злых людей и невидимых врагов.

Кто отмечает день ангела 31 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Илья, Никита, Виктор, Иван.

По старому стилю день ангела у Афанасия, Сергея, Николая, Владимира, Вольдемара, Александра, Михаила, Кирилла, Дмитрия, Максима, Евгения, Иллариона, Емельяна, Оксаны, Ксении, Марии.

Вас также могут заинтересовать новости: