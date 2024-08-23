Какой церковный праздник отмечают 24 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

24 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают священномученика Евтихия, епископа и ученика апостола Иоанна Богослова. В народе день получил название Тихая заря. Рассказываем о традициях и приметах 24 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

24 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

24 августа по новому церковному календарю (6 сентября по старому) - день памяти мученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова.

Евтихий жил в I-II веках, родился в Севастии Палестинской. Как-то он услышал проповедь о Спасителе, после чего принял христианскую веру и стал учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Позже Евтихий познакомился с апостолом Павлом и стал проповедовать вместе с ним, привлекая язычников в лоно последователей Христа.

В то время исповедовать христианство и вести проповеди было очень рискованно - за это можно было поплатиться жизнью. Поэтому Евтихий не раз был на волоске от смерти: его бросали в тюрьму и морили голодом, хотели сжечь в костре и отдавали на съедение хищникам. Всякий раз проповедник чудом оставался жив. Например, по преданию, когда его отправили на сожжение в костре, то он стал молиться - пламя добралось к его ногам и вдруг пошел дождь и загасил костер. Хищные звери, которым бросили Евтихия на съедение, не тронули его, а лев заговорил с ним человеческим голосом.

Но позже проповедник все-таки погиб: его закололи мечом во время проповеди в его родном городе Севастии Палестинской.

Церковный праздник 24 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского, Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 24 августа

По приметам можно узнать, какой будет погода и зима:

небо ночью ясное - погода будет хорошей;

дождь в этот день - до зимы будет сухо;

желудей на дубе много - зима будет снежной и с морозами;

синицы кричат - будет ливень и сильный ветер.

В народе 24 августа - праздник Тихая заря. К этому времени день уменьшался, а ночь увеличивалась, наступало тихое время, когда работы становилось все меньше.

Что нельзя делать 24 августа

24 августа, как и в другие дни, церковь выступает против ругани, злости, сплетен, клеветы, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы дня запрещают шуметь и враждовать - это плохая примета, ссора может затянуться надолго. На Евтихия следует быть особо осторожными с острыми предметами - если в этот день пораниться, то рана будет заживать очень долго.

Что можно делать 24 августа

У святого Евтихия в молитвах просят заступничества перед Господом, крепкого здоровья, исцеления от болезней и сохранения мира в семье.

Епископ Евтихий отличался спокойным характером, поэтому считается, что день нужно провести тихо и по-семейному, в домашних хлопотах или устроить посиделки.

24 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Арсений, Георгий, Максим, Петр, Кузьма.

По старому стилю именины празднуют Александр, Василий, Макар, Максим, Марко, Федор, Мария.

Вас также могут заинтересовать новости: