Какой церковный праздник отмечают верующие 21 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

21 апреля по новому церковному календарю чтут память епископа Януария, священномученика Прокула и других мучеников. Сегодня же - Светлый понедельник, начало Светлой недели. В народе день прозвали Поливальный понедельник. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 21 апреля (4 мая по старому) - день памяти епископа Януария, священномученика Прокула и других, которые отдали жизнь за веру в Иисуса Христа.

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Януарий, Прокул и другие жили в IV веке, во времена правления императора Диоклетиана, который преследовал христиан.

По преданию, Януарий еще в в юности решил стать последователем Господа и был рукоположен в сан епископа. Когда начались гонения на христиан, Януарий в темнице навещал диаконов Соссия и Прокла, где вместе они молились. Об этом узнал Диоклетиан и велел арестовать Януария. Христиан всячески пытались заставить отречься от веры: попытались сжечь - но огонь не тронул их, хотели скормить диким зверям - но те не приблизились. Тогда император просто отправил мучеников на казнь.

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Светлый понедельник, или Пасхальный понедельник открывает Светлую неделю после праздника Пасхи. В течение нее в храмах проходят праздничные богослужения и настежь открыты Царские врата - это символизирует нисхождение с небес Божьей благодати. Также проходят крестные ходы, а верующие в течение недели здороваются словами: "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!".

В Светлый понедельник принято идти в церковь, навещать родственников, обмениваться крашеными яйцами и угощать друзей и родных куличами.

Какой церковный праздник 21 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 21 апреля

В народе 21 апреля - Проклов день. По его приметам судят о погоде, каким будет лето и какого ждать урожая:

береза раньше распустилась, чем клен - лето будет сухим, а если наоборот - дождливым;

много цветов на черемухе - лето будет сырое;

пошел дождь - затянется надолго;

гром в этот день - к хорошему урожаю.

21 апреля особое внимание обращали на черемуху: чем раньше зацветет - тем жарче будет лето.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 21 апреля нельзя предаваться унынию и мрачным мыслям, завидовать, желать зла - следует отпустить обиды и делиться позитивными эмоциями. Категорически запрещено браниться, напиваться допьяна и объедаться.

В Светлый понедельник, как и в течение всей Светлой седмицы, действует запрет на венчание, свадьбы и заупокойные службы.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует заниматься тяжелым трудом, не советуют также идти в лес и навещать могилы на кладбище - лучше сделать это в другой день.

Что можно делать 21 апреля

В православный праздник сегодня можно пойти в церковь, в это время верующие просят Иисуса Христа о прощении и здоровья для ближних.

По народной традиции в Поливальный, или Мокрый понедельник обливаются холодной водой - считается, что вода в этот день становится целебной и оздоравливает людей, а также дает силу до следующей Пасхи. Также верят, что если в Поливальный понедельник девушку обольет водой парень, то вскоре она выйдет замуж.

Кто отмечает день ангела 21 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Александр, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Януарий и Яков.

По старому стилю день ангела у Марфы, Нифонта, Родиона, Сусанны.

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