Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 19 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

19 октября по новому церковному календарю вспоминают пророка Иоиля, а также святого мученика Уара и семь учителей. Также в этот день - Димитриевская родительская суббота. О традициях и приметах 19 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 19 октября по новому церковному календарю (1 ноября по старому) - день памяти пророка Иоиля, святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, а также блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна.

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По преданию, Иоиль - первый библейский пророк, который оставил записи своих проповедей.

О его жизни известно немного - жил он в V веке до н. э., в Иудее. В книге пророчеств, написанной Иоилем, описываются бедствия, которые постигнут Израиль: неурожай, нашествие саранчи, голод. Пророк призывает обратиться к Богу и помолиться о помощи - и тогда жители получат благоденствие. Речь идет не только о благах, но и о том, что Бог пошлет своего Сына Единородного. Также пророк Иоиль предсказал сошествие Святого Духа - это произошло в день Пятидесятницы (Троицы), тогда апостолы, получив дар, отправились проповедовать в разные уголки мира.

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Святой мученик Уар жил в III-IV веках, в Египте. Сам он был военачальником и тайно исповедовал христианскую веру - это были времена гонений на христиан. Пользуясь своим положением, он каждую ночь шел в тюрьму и относил узникам-христианам пищу, перевязывал им раны. Как-то он всю ночь беседовал с семью христианскими учителями-заключенными. Утром, вместе со всеми, он пошел на казнь и объявил о своей вере. Наместник приказал пытать военачальника и в конце концов он умер. Вдова Клеопатра забрала его тело и тайно вывезла в Палестину, где похоронила в гробнице своих предков, а позже построила храм в честь мученика. Святому вдова молилась о здоровье сына Иоанна, но юноша вскоре умер. Она стала просить святого о воскрешении сына, но явившиеся ей Уар и Иоанн успокоили вдову - она поняла, что Бог взял его в свое небесное воинство. Вдова раздала свое имущество и 7 лет до смерти жила при храме. Каждое воскресенье ей во сне являлись мученик Уар и ее сын, по поверьям, Уар молился о прощении грехов родственников Клеопатры (которые, возможно, были некрещенными), в гробнице с которыми был похоронен.

Память мученика Уара, семи христианских учителей, вдовы Клеопатры и ее сына празднуют в один день.

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19 октября 2024 года по новому церковному календарю - Димитриевская родительская суббота. Это последний поминальный день в церковном календаре, когда поминают усопших. В Димитриевскую поминальную субботу поминают не только родственников и близких, но и всех, кто погиб за родную землю.

Какой церковный праздник 19 октября по старому стилю

Церковный праздник сегодня по старому стилю - день памяти святого апостола Фомы. Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать.

О чем говорят приметы на 19 октября

Приметы 19 октября могут подсказать, когда наступит настоящая зима:

нет ветра - жди похолодания;

дым стелится по земле - к ненастью;

красный закат - к ухудшению погоды;

снег выпал - через 40 дней его будет много.

В народном календаре 19 октября - праздник Проводы осени, Иванов день - в честь памяти Иоанна Кронштадтского.

Что нельзя делать 19 октября

На православный праздник 19 октября, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

В родительскую субботу запрещается плохо говорить об умерших, поминать их алкоголем, устраивать шумные поминальные застолья, а также не ледует оставлять алкоголь и еду на могилах.

По народным приметам в этот день ни в коем случае нельзя отказывать в подаянии и милостыне - считается, что через нищих обращается покойная родня. Дашь копейку - разбогатеешь на рубль.

Что можно делать 19 октября

Церковный праздник сегодня разрешает верующим обращаться к святому Уару в случае непоправимого горя - ему молятся за самоубийц и тех, кто умер некрещеным. В родительскую субботу принято идти в церковь, чтобы помянуть усопших близких и всех, кто погиб за родную землю. В церковь несут постные продукты, подают поминальные записки перед службой, а после идут на кладбище.

В старину 19 октября резали кур и готовили всевозможные блюда с курицей, например, курник - круглый пирог из слоеного или дрожжевого теста с куриным мясом. Считается, что сегодня нужно досыта накормить семью - тогда весь год сложится удачно. С этого дня готовились к настоящим морозам.

Кто отмечает день ангела 19 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Николай, Иван, Михаил, Дмитрий, Павел, Феликс, Сергей, Леонид.

По старому стилю именины празднуют Иван, Никанор, Макар, Архип.

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