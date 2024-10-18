Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 18 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

18 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола от семидесяти Луку. В народном календаре - Луков день. О традициях и приметах 18 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 18 октября по новому церковному календарю (31 октября по старому) - день памяти апостола Луки, сподвижника апостола Павла и автора одного из Евангелий и Деяний святых апостолов.

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Апостол Лука был родом из Антиохии Сирийской и жил в I веке. О его жизни известно довольно мало. По преданию, он с самой юности изучал науки - греческую философию, еврейский закон, медицину, живопись. Когда до него дошла новость о Христе, он отправился в Палестину и там был избран Иисусом как один из 70-ти апостолов. Луку отправили на первую христианскую проповедь во время земной жизни Христа, он также присутствовал при распятии. Кроме этого, Лука также сопровождал апостола Павла - есть версия, что он, будучи знатоком права, помогал Павлу в его делах. Вторая версия гласит, что Лука был врачом и, возможно, на судне - поэтому святой считается покровителем врачей.

Именно Лука, говорит предание, первым стал создавать иконы - он запечатлел облик Богоматери, поэтому апостола считают также покровителем художников.

После того, как апостола Павла казнили, святой Лука продолжил проповедовать - он посетил Ливию, Египет и Фиваиду. В Греции его ждала мученическая смерть. Умер апостол в возрасте 84 года. Мощам святого можно поклониться в базилике Святой Иустины, что в городе Падуе (Италия).

Какой церковный праздник 18 октября по старому стилю

Церковный праздник сегодня - 18 октября - по старому стилю - в день памяти великомученицы Харитины Амисийской. Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать.

О чем говорят приметы на 18 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима:

стоит тихая безветренная погода - к похолоданию;

птицы улетели в теплые края - к холодной зиме;

снега еще нет - зима будет поздней;

береза не сбросила листья - жди суровую зиму.

В народном календаре 18 октября - праздник Луков день. Считается, что в этот день каждый должен съесть хоть кусочек лука.

Что нельзя делать 18 октября

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. В православный праздник 18 октября не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

В народе считается, что сегодня нельзя брать деньги в долг - к скандалам в семье, и свататься - к скорому расставанию. Также не советуют на Луку одалживать соль - говорят, что вместе с ней можно отдать финансовое благополучие.

Что можно делать 18 октября

Православный праздник сегодня имеет традицию - святому Луке молятся об исцелении от болезней, просят наладить семейные отношения и помочь в воспитании детей. Огородники просят у святого помощи в работе, творческие люди, в особенности художники - найти свою стезю.

В день памяти святого особое внимание уделяли луку - считается, что лук, съеденный в Луков день, может укрепить здоровье и избавить даже от хронических заболеваний. "Лук от семи недуг", - говорили в старину. Хорошо приготовить блюда с луком, например, пироги. Связки лука наши предки вешали в доме - верили, что лук защищает его от недобрых людей.

Кто отмечает день ангела 18 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иосиф, Давид, Николай, Гавриил, Иван, Сергей, Юлиан, Елизавета, Леонтий, Андрей.

По старому стилю именины празднуют Денис, Матвей, Гавриил, Кузьма, Евдоким, Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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