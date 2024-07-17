Праздник 17 июля - День дарения подарков, День рождения Диснейленда, День укоренившихся традиций, Всемирный день эмоджи, Всемирный день международного уголовного правосудия
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 17 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 17 июля
17 июля - 198-й день года (199-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 167 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
17 июля праздник отмечается в разных странах мира, узнайте, какие именно торжества встречают в эту дату люди в других государствах:
- День татуировки, День лотереи, День хот-дога, День персикового мороженого, День желтой свиньи, День "Возьмите поэта на работу" - США.
- День демократии - Финляндия.
- День пижамы - Австралия.
- День Конституции - Южная Корея.
- День провозглашения независимости - Словакия.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 17 июля нет никаких национальных торжеств - по желанию можно присоединиться к празднованию международных.
Важные события в истории 17 июля
- 709 до н. э. — Первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.
- 1429 — В отбитом у англичан Реймсе короновался на французский престол Карл VII (знамя над его головой во время церемонии держала Жанна д’Арк).
- 1754 — В Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил своё имя на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки.
- 1775 — В США открыт первый в мире военный госпиталь.
- 1854 — В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.
- 1868 или 1869 — японская столица перенесена из Киото в Токио.
- 1902 — 25-летний американец Уиллис Кэрриер предложил проект первого кондиционера воздуха.
- 1933 — после завершения строительства Днепрогэса и ликвидации днепровских порогов пущен первый пароход по маршруту Киев — Херсон.
- 1958 — Совет министров Украинской ССР принял решение о сокращении восьми из сорока монастырей в республике.
- 1968 - в Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма "Битлз" "Жёлтая подводная лодка".
- 1975 - в Калифорнии умерла 75-летняя слониха Модок, самое старое млекопитающее (за исключением людей) на Земле.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому стилю отмечают 17 июля праздник - день памяти великомученицы Марины. По старому стилю верующие встречают день памяти преподобного Андрея Рублева, день памяти святых Царственных мучеников, праздник Галатской иконы Божией Матери.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 17 июля
Народные приметы гласят, что в эту дату отмечается праздник Андрея Налива. По поверьям, весь день нужно провести со своей "половинкой", тогда святой укрепит отношения и поможет быть счастливыми. Также наши предки верили, что 17 июля овсяные колосья набирают силу, поэтому с утра нужно было съесть овсяную кашу, чтобы улучшить финансовое благополучие.
Народные приметы о погоде 17 июля:
- гремит гром - погода испортится;
- обилие ягод - к холодной зиме;
- желтеют листья на деревьях - осень наступит рано;
- осы летают роем - зима окажется суровой.
Категорически запрещено на праздник 17 июля обсуждать с кем-то свои планы - вас могут сглазить, ничего из задуманного не получится. Нельзя ругаться с возлюбленным, иначе даже малейшая ссора приведет к серьезному конфликту вплоть до расставания.