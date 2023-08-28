Народный праздник 29 августа известен под названиями Ореховый Спас, Ореховник, Третий Спас, Хлебный Спас, Спас на полотне, Спас Нерукотворный.

29 августа церковь отмечает перенесение Нерукотворного Спаса из древнего византийского города Едессы в Константинополь. Нерукотворный Спас - это полотно ткани, на котором отпечаталось лицо Христа. Его называют Нерукотворным, поскольку считается, что изображение проявилось на реликвии само по себе.

В народе этот церковный праздник получил название Ореховый Спас или Третий Спас. Украинцы издавна чтили этот народный праздник и по приметам дня гадали, какой будет погода осенью. Для этого ходили к ближайшей реке и смотрели на течение - если оно бурное, то осень будет холодной, а зимой часто будут метели.

В народный праздник 29 августа было принято приглашать во двор священника и освящать колодцы. Только после этого из них разрешалось пить воду. Также в этот день чистили подземные и целебные источники к осени.

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В Ореховый Спас, как понятно из названия, принято собирать и святить в церкви различные орехи. Наши предки в эту дату могли выйти в лес за дикими орехами и ягодами. А многие хозяева выращивали орехи в своих садах. Помимо орехов в церковь несут хлеб, колоски, яблоки.

Другое название праздника - Хлебный Спас - появилось из-за того, что праздник 29 августа выпадает на период жатвы. В конце августа наши предки были заняты полевыми работами, а из свежего зерна пекли хлеб в печи. Очень важно было убрать зерно с поля до начала сезона дождей, иначе сено сгниет из-за влаги. Также в конце августа выкапывают картошку на огородах.

С Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) в течение 3 дней наши предки сеяли озимые культуры. Занимались этим в основном мужчины. Зерно для посева складывали в телегу, а также брали с собой на поле сноп свежего сена - это примета на хороший урожай. Некоторые семьи нанимали на работу засевальщиков, если не могли посеять озимые сами.

Дата 29 августа считается очень удачной для путешествий. Все дела, совершенные во время поездки, закончатся удачно.

29 августа - знак Зодиака

Рожденный 29 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Эти люди очень организованные и дисциплинированные, у них всегда всё под контролем. Не любят беспорядок и непунктуальность. Очень тяжело переживают критику и неудачи, но не поддаются панике. Любят путешествовать, чувствуют близость с природой.

Что нельзя делать 29 августа

Наши предки считали, что в этот день нельзя работать в поле с полудня до вечера, иначе на человека могут напасть полудницы - злые духи, которые насылают лихорадку. У такого запрета есть и обоснованная причина - солнце в этот период сильно припекает и может вызвать солнечный удар.

В этот день считается большим грехом выбрасывать в мусорное ведро остатки хлеба и хлебные крошки. Лучше отдайте их птицам или бездомным животным.

Также 29 августа категорически запрещено мусорить возле реки, плевать в воду, выливать отходы и ругаться матом возле водоемов.

Не пользуйтесь чужим полотенцем в этот день, чтобы не перетянуть на себя болезни человека. Также в эту дату нельзя доедать за другими.

Лениться и бездельничать 29 августа не стоит, иначе до конца года будет преследовать неудача в делах.

Также в этот день не стоит ходить в лес, горы и дикие места в одиночку. Повышается риск заблудиться и попасть в беду.

Приметы погоды 29 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если к Ореховому Спасу улетели в теплые края журавли, то осень будет холодной, а бабье лето - коротким.

Много орехов уродилось - к хорошему урожаю зерна в следующем году.

На ночном небе не видно звезд - к ясной и сухой погоде в ближайшие дни.

Вода на реке тихая - к теплой осени и зиме без метелей.

Если погода на Третий Спас хорошая, то следующая весна будет ранней.

Гроза 29 августа предвещает дождливый сентябрь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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