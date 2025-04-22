Собрали самые важные и интересные факты о сегодняшней дате.

С сегодняшней датой связано несколько интересных обычаев и примет. Узнайте в нашей статье, какой праздник 22 апреля наступает в мире и в Украине, что строго запрещено делать и какие есть приметы об этом дне.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святителя Луки и преподобного Феодора Сикеота. В 2025 году 22 апреля наступает Светлый вторник - третий день после Пасхи. По старому стилю верующие чтят преподобномученика Вадима и его семи учеников, а также мученика Евпсихия

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились 22 апреля художника Григорий Довженко и Юрий Фастенко, актриса Наталия Сумская, спортсмен-тяжелоатлет Василий Вирастюк.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечается 22 апреля праздник Международный день Матери-Земли. В эту дату каждому стоит задуматься, что нам по силам сделать для лучшей жизни на нашей планете. Начать можно с мелочей - сдавать мусор на переработку или заменить лампы накаливания на энергосберегающие.

Другие сегодня праздники мира - День открытия Бразилии, День мармелада, День памяти жертв Холокоста в Сербии.

Из мировых знаменитостей в этот день родились писатель Генри Филдинг, философ Эммануил Кант, писательница Жермена де Сталь, юрист Анри Лафонтен, физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер, актер и режиссер Роберт Николсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Луков день. Эта дата издавна считается удачной для посадки лука. Наши предки в этот день выгоняли скот пастись в поле. Верили, что трава становится целебной для лошадей и коров. В лесах собирали дикую черемшу и лекарственные травы.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. 22 апреля нельзя лениться, откладывать важные дела, переедать и класть на тарелку больше, чем можете съесть. Очень несчастливой приметой считается мусорить, особенно на природе - навлечете большую беду.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если реки и озера вышли из берегов, то будет хороший урожай пшеницы;

если ночью еще бывают заморозки, то лето будет поздним;

появилось много пчёл и шмелей - к жаре;

гроза предвещает дождливый май.

Погода 22 апреля будет очень теплой и ясной, без осадков. Только на Закарпатье небо покроют облака.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

По старому стилю праздник 22 апреля отмечают обладатели имен Вадим и Гавриил.

Вас также могут заинтересовать новости: