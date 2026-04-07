Православный праздник сегодня в народе называют Родионов день.

8 апреля по новому стилю верующие чтят святого Иродиона и других апостолов от 70-ти, избранных Иисусом. Также сегодня у православных - Великая среда Страстной недели. Рассказываем о том, какие обычаи и народные приметы связаны с этим днем, какие запреты соблюдают верующие и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

8 апреля православные в Украине чтут память святых апостолов от 70-ти - Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других, которых Иисус избрал для проповеди христианской веры. По старому календарю святых будут вспоминать 21 апреля.

Святой Иродион жил в I веке. Он был родственником апостола Павла и сопровождал его в миссионерских путешествиях. После того, как на Балканах распространилось христианство, апостолы Петр и Павел назначили Иродиона епископом Патар (ныне Турции). Там святитель обратил в христианство многих иудеев и язычников. Недовольные этим местные жители избили Иродиона, но он чудом остался невредимым и продолжил проповедь вместе с Петром. Позже апостола Петра распяли, а Иродиона казнили.

Видео дня

Святой Агав также пострадал за веру: он обладал даром пророчества и предсказал голод во времена императора Клавдия и страдания апостола Павла в Иерусалиме. Руф был епископом Фив, Асинкрит - в Гиркании, Флегонт - в Марафоне (Фракия), Ерм - в Далматии. Все они посвятили жизнь Христу, претерпели мученическую смерть и стали примером стойкости и веры.

***

Кого еще вспоминают сегодня по новому стилю:

преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского;

мученика Павсилипа;

святителя Целестина, папу Римского;

святителя Нифонта Киево-Печерского, епископа Нвгородского.

Также сегодня по новому и старому стилю Великая среда Страстной недели. Это грустная дата - в среду Иуда Искариот предал Иисуса Христа за 30 сребреников.

В храмах в Великую среду читаются молитвы с поклонами - в последний раз до самой Троицы. Верующие исповедуются и могут принимать сырую пищу без масла.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 8 апреля отмечают Собор архангела Гавриила - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты соблюдают верующие в эту дату.

Что можно и что нельзя делать сегодня

8 апреля обращаются в молитвах к святому апостолу Иродиону и другим апостолам - просят помощи в принятии верных решений, укреплении веры и стойкости духа. День считается благоприятным для примирения с близкими и для проявления милосердия.

Великая среда - это один из строгих дней Страстной недели, разрешается употреблять постный хлеб, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи и мед. По традиции к среде уже должны быть подготовлены продукты для праздничного стола на Пасху, а также ингредиенты для кулича и окрашивания яиц в Чистый четверг. В Великую среду разрешено делать уборку в доме, купаться.

В народе день называют Родионов день или Родион Ледолом, так как в старину на реках окончательно сходил лед, а также начиналась весенняя пахота.

В этот день православная церковь не одобряет ссоры, ругань, сплетни, зависть, нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи.

В Великую среду также запрещено:

участвовать в увеселительных мероприятиях, включая дни рождения;

заниматься рукоделием - вышивкой, шитьем, вязанием;

венчаться или праздновать свадьбы.

По народным приметам сегодня нельзя планировать важные или далеко идущие дела: они, как считали, не сбудутся, а попытка их реализовать могла привести к финансовым проблемам. Также под запретом рыбалка и охота.

Народные приметы о погоде 8 апреля

Наши предки внимательно наблюдали за погодой, животными и природными явлениями, чтобы предсказать урожай, лето и будущие события:

воробьи громко чирикают - скоро оттепель;

дождь пошел - будет хороший урожай зерна;

теплый вечер и тихая ночь - к жаркому и сухому лету;

холодно, ветрено и сыро - следующая зима будет суровой.

Существует народная легенда, что именно сегодня солнце встречается с месяцем. Если встреча "добрая" - день теплый и солнечный, то и лето будет благоприятным, а если "худая" - туман и пасмурно, сезон ожидается неблагоприятным.

