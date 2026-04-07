8 апреля по новому стилю верующие чтят святого Иродиона и других апостолов от 70-ти, избранных Иисусом. Также сегодня у православных - Великая среда Страстной недели. Рассказываем о том, какие обычаи и народные приметы связаны с этим днем, какие запреты соблюдают верующие и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
8 апреля православные в Украине чтут память святых апостолов от 70-ти - Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других, которых Иисус избрал для проповеди христианской веры. По старому календарю святых будут вспоминать 21 апреля.
Святой Иродион жил в I веке. Он был родственником апостола Павла и сопровождал его в миссионерских путешествиях. После того, как на Балканах распространилось христианство, апостолы Петр и Павел назначили Иродиона епископом Патар (ныне Турции). Там святитель обратил в христианство многих иудеев и язычников. Недовольные этим местные жители избили Иродиона, но он чудом остался невредимым и продолжил проповедь вместе с Петром. Позже апостола Петра распяли, а Иродиона казнили.
Святой Агав также пострадал за веру: он обладал даром пророчества и предсказал голод во времена императора Клавдия и страдания апостола Павла в Иерусалиме. Руф был епископом Фив, Асинкрит - в Гиркании, Флегонт - в Марафоне (Фракия), Ерм - в Далматии. Все они посвятили жизнь Христу, претерпели мученическую смерть и стали примером стойкости и веры.
Кого еще вспоминают сегодня по новому стилю:
- преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского;
- мученика Павсилипа;
- святителя Целестина, папу Римского;
- святителя Нифонта Киево-Печерского, епископа Нвгородского.
Также сегодня по новому и старому стилю Великая среда Страстной недели. Это грустная дата - в среду Иуда Искариот предал Иисуса Христа за 30 сребреников.
В храмах в Великую среду читаются молитвы с поклонами - в последний раз до самой Троицы. Верующие исповедуются и могут принимать сырую пищу без масла.
Какой праздник сегодня церковный в старом календаре
По юлианскому календарю 8 апреля отмечают Собор архангела Гавриила - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты соблюдают верующие в эту дату.
Что можно и что нельзя делать сегодня
8 апреля обращаются в молитвах к святому апостолу Иродиону и другим апостолам - просят помощи в принятии верных решений, укреплении веры и стойкости духа. День считается благоприятным для примирения с близкими и для проявления милосердия.
Великая среда - это один из строгих дней Страстной недели, разрешается употреблять постный хлеб, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи и мед. По традиции к среде уже должны быть подготовлены продукты для праздничного стола на Пасху, а также ингредиенты для кулича и окрашивания яиц в Чистый четверг. В Великую среду разрешено делать уборку в доме, купаться.
В народе день называют Родионов день или Родион Ледолом, так как в старину на реках окончательно сходил лед, а также начиналась весенняя пахота.
В этот день православная церковь не одобряет ссоры, ругань, сплетни, зависть, нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи.
В Великую среду также запрещено:
- участвовать в увеселительных мероприятиях, включая дни рождения;
- заниматься рукоделием - вышивкой, шитьем, вязанием;
- венчаться или праздновать свадьбы.
По народным приметам сегодня нельзя планировать важные или далеко идущие дела: они, как считали, не сбудутся, а попытка их реализовать могла привести к финансовым проблемам. Также под запретом рыбалка и охота.
Народные приметы о погоде 8 апреля
Наши предки внимательно наблюдали за погодой, животными и природными явлениями, чтобы предсказать урожай, лето и будущие события:
- воробьи громко чирикают - скоро оттепель;
- дождь пошел - будет хороший урожай зерна;
- теплый вечер и тихая ночь - к жаркому и сухому лету;
- холодно, ветрено и сыро - следующая зима будет суровой.
Существует народная легенда, что именно сегодня солнце встречается с месяцем. Если встреча "добрая" - день теплый и солнечный, то и лето будет благоприятным, а если "худая" - туман и пасмурно, сезон ожидается неблагоприятным.