Сегодняшний день известен уникальными народными украинскими обычаями. Узнайте в нашей статье, кого поздравить с Днем ангела сегодня, что запрещено делать и какой праздник 21 апреля наступает в Украине и в мире.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика Прокла и святого Януария Беневетского. В 2025 году 21 апреля наступает Светлый понедельник - следующий день после Пасхи. По старому календарю верующие чтят святых Флегонта, Аганта, Иродиона и прочих.
Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных праздников сегодня в Украине нет.
Из выдающихся украинцев родились в этот день дирижер Александр Сорока, кинорежиссер Александр Муратов, краевед Любомира Бойцун, историк Феликс Шабульдо.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне отмечается 21 апреля праздник Всемирный день творчества и инноваций. Это торжество организовано ООН, чтобы призвать людей использовать творческое мышление и потенциал мозга.
Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день кроншнепа, День миграции рыб, День английского чая, День основания Рима.
Среди мировых знаменитостей родились в этот день царь Древнего Рима Нума Помпилий, физики Александр Мюллер и Перси Бриджмен, писательница Шарлотта Бронте, социолог и философ Макс Вебер, актер Энтони Квинн, британская королева Елизавета II, актриса Джессика Ленг, певец Игги Поп.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Проклов день.
В 2025 году 21 апреля наступает Поливальный понедельник. На следующий день после Пасхи вода считается целебной и очищающий. Украинцы обливают себя и друга друга, а также домашний скот и улья. В западных областях сохранилась традиция обливать прохожих, а намокнуть считается счастливой приметой. Для юношей раньше считалось позорным прийти домой сухим, поэтому в каждый дом пускали поливальщиков.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. В этот день нельзя ходить в грязной и порванной одежде, грустить и унывать, напиваться. Также в Светлый понедельник не принято играть свадьбы и поминать умерших.
О сегодняшней дате есть следующие погодные приметы:
- небо в первой половине дня ясное - к потеплению;
- утренний туман сулит непогоду;
- жаркая ночь предвещает засушливое лето;
- на березе распустились листья - уже можно сажать картошку.
Погода 21 апреля в Украине будет по-летнему теплой и сухой. В большинстве областей ожидается небольшая облачность.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю именины отмечают Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.
По старому стилю в праздник 21 апреля поздравляют обладателей имен Иван, Сергей и Мария.