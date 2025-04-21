Узнайте, какие есть давние народные приметы у сегодняшней даты.

Сегодняшний день известен уникальными народными украинскими обычаями. Узнайте в нашей статье, кого поздравить с Днем ангела сегодня, что запрещено делать и какой праздник 21 апреля наступает в Украине и в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика Прокла и святого Януария Беневетского. В 2025 году 21 апреля наступает Светлый понедельник - следующий день после Пасхи. По старому календарю верующие чтят святых Флегонта, Аганта, Иродиона и прочих.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились в этот день дирижер Александр Сорока, кинорежиссер Александр Муратов, краевед Любомира Бойцун, историк Феликс Шабульдо.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 21 апреля праздник Всемирный день творчества и инноваций. Это торжество организовано ООН, чтобы призвать людей использовать творческое мышление и потенциал мозга.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день кроншнепа, День миграции рыб, День английского чая, День основания Рима.

Среди мировых знаменитостей родились в этот день царь Древнего Рима Нума Помпилий, физики Александр Мюллер и Перси Бриджмен, писательница Шарлотта Бронте, социолог и философ Макс Вебер, актер Энтони Квинн, британская королева Елизавета II, актриса Джессика Ленг, певец Игги Поп.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Проклов день.

В 2025 году 21 апреля наступает Поливальный понедельник. На следующий день после Пасхи вода считается целебной и очищающий. Украинцы обливают себя и друга друга, а также домашний скот и улья. В западных областях сохранилась традиция обливать прохожих, а намокнуть считается счастливой приметой. Для юношей раньше считалось позорным прийти домой сухим, поэтому в каждый дом пускали поливальщиков.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. В этот день нельзя ходить в грязной и порванной одежде, грустить и унывать, напиваться. Также в Светлый понедельник не принято играть свадьбы и поминать умерших.

О сегодняшней дате есть следующие погодные приметы:

небо в первой половине дня ясное - к потеплению;

утренний туман сулит непогоду;

жаркая ночь предвещает засушливое лето;

на березе распустились листья - уже можно сажать картошку.

Погода 21 апреля в Украине будет по-летнему теплой и сухой. В большинстве областей ожидается небольшая облачность.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

По старому стилю в праздник 21 апреля поздравляют обладателей имен Иван, Сергей и Мария.

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